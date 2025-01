Forsee Power liefert Batteriesysteme für Bushersteller Bozankaya

Die auch Trolleybusse genannten Fahrzeuge beziehen den Großteil ihres Strom von der Oberleitung, benötigen aber auch Traktionsbatterien an Bord, die zum Beispiel auch genutzt werden können, wenn in einem Streckenabschnitt keine Oberleitung vorhanden ist. Laut einem Produktkatalog des Herstellers ist so eine Fahrt von bis zu 25 Kilometern ohne Oberleitung möglich.

Bozankaya will die Batteriesysteme von Forsee Power als erstes für einen Auftrag der Stadtverwaltung von Timisoara in Rumänien nutzen. Diese hat 33 Oberleitungsbusse in 12- und 18-Meter-Ausführung bei Bozankaya bestellt. Vor wenigen Tagen hat Bozankaya zudem einen Großauftrag über 70 Oberleitungsbusse aus Prag erhalten. Bislang ist unklar, ob Bozankaya hierfür ebenfalls die Batteriesysteme von Forsee Power verwenden wird.

Die Produktreihe von Bozankaya ist so konzipiert, dass sie ein Höchstmaß an Flexibilität und Effizienz für städtische Nahverkehrssysteme bietet und den unterschiedlichsten betrieblichen Anforderungen gerecht wird. Mit fortschrittlicher Batterietechnologie und modularem Design bieten diese Busse den Städten die Möglichkeit, Lösungen zu wählen, die mit ihrer Energieinfrastruktur und ihren Nachhaltigkeitszielen übereinstimmen.

Vor kurzem brachte der türkische Hersteller eine neue Generation von Elektrobussen auf den Markt, die vier Längen erhältlich sind: 10, 12, 18 und 25 Meter. Diese Busse können je nach den Bedürfnissen und der Infrastruktur der Stadt mit Nachtladung oder Schnellladung (in der Trolleybus-Version) betrieben werden.

Bozankaya hat sich für zwei Technologien von Forsee Power entschieden, um seine Anforderungen zu erfüllen: Forsee Zen Pulse für die Ausrüstung der 18-Meter- und 12-Meter-Elektrobusse und Forsee Pulse 15 für die schnellladefähigen Elektrobusse.

Bei Bozankaya handelt es sich um ein Unternehmen mit Wurzeln in Deutschland: Es wurde 1989 als Forschungs- und Entwicklungsunternehmen von Murat Bozankaya in der Bundesrepublik gegründet und wandte sich 2003 der Türkei zu, um in den öffentlichen Nahverkehr zu investieren. Heute betreibt das Unternehmen eine Produktionsstätte in Sincan bei Ankara und stellt dort U-Bahnen, Straßenbahnen, Trolleybusse, Elektrobusse und auch Schnellladestationen her. Erst vor wenigen Tagen hat Bozankaya einen Großauftrag in Thailand gewonnen und wird gemeinsam mit Siemens Mobility über 50 U-Bahnen für die Hauptstadt Bangkok produzieren. Das Unternehmen investiert aktuell massiv in Forschung & Entwicklung und testet zum Beispiel aktuell fahrerlose U-Bahnen mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h.

Forsee Power wiederum bezeichnet sich als Marktführer bei Batteriesystemen für Busse außerhalb Chinas. Bis heute hat Forsee Power weltweit bereits über 4.200 Elektrobusse mit seiner Technologie ausgestattet. Aufträge kamen zuletzt u.a. von Wrightbus aus Nordirland und vom ägyptischen Bushersteller MCV.

