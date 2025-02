DHL Freight eröffnet neuen Berlin-Standort mit Elektro-Flotte

Im Mittelpunkt des 5.200 Quadratmetern großen Terminals steht die Transformation zu einer nachhaltigen Logistik. Das betrifft vor allem die Fahrzeugflotte: In dem Terminal sind Elektrostapler unterwegs, die Zustellung auf der letzten Meile im Nahverkehr des Standorts kommen Batterie-elektrische Lkw zum Einsatz. Um die Fahrzeuge laden zu können, gibt es entsprechende Ladestationen vor Ort.

Insgesamt wurde die technische Infrastruktur des Terminals „konsequent auf Energieeffizienz ausgerichtet“, wie DHL schreibt. Eine Wärmepumpenanlage sorgt für dich richtige Temperierung, während eine Regenwasser-Zisterne den Wasserverbrauch optimiert. Mit der LED-Beleuchtung soll Energie gespart werden, zudem unterstützen eine PV-Anlage sowie Windräder bei der Eigenstromversorgung.

Das Terminal wurde auf einem ehemaligen Industriegelände an der Buckower Chaussee errichtet. Der symbolische Spatenstich für den Bau erfolgte im November 2023. Auf dem 20.000 Quadratmeter großen Gelände entstand innerhalb von 14 Monaten eine Speditionsanlage, die das bisherige innerstädtische Terminal ersetzt. Zusammen mit dem Standort in Wustermark bedient DHL den Raum Berlin-Brandenburg.

„Das neue Terminal in Berlin City repräsentiert nicht nur eine Erweiterung unserer Kapazitäten, sondern auch unser Engagement für eine nachhaltigere Logistik. Neben diversen alternativen Antriebsformen wie beispielsweise E-LKW haben wir am Standort selbst auf Maßnahmen wie Photovoltaik, Windräder und modernes Wassermanagement wertgelegt“, sagt Thomas Vogel, CEO DHL Freight DACH, UK & IE. „So können wir mit modernen Technologien und optimierten Prozessen dazu beitragen, den Transport von Waren und Gütern in der Region nicht nur effizienter, sondern auch nachhaltiger zu gestalten.“

DHL hat bereits zahlreiche Elektro-Lkw verschiedener Hersteller im Einsatz – in Berlin sind es etwa Volvo FL Electric. DHL Freigt verfügt aber auch über Mercedes eActros 300 und auch den Brennstoffzellen-Lkw von Paul Nutzfahrzeuge, um einige Beispiele zu nennen. Dazu kommen noch die E-Transporter. Deutschlandweit setzt die DHL Group bereits etwa 32.400 E-Transporter ein, zum Jahresende sollen es schon rund 37.000 Einheiten sein. Das geht aus einem Bericht der Nachrichtenagentur DPA hervor, die kürzlich den E-Anteil der großen Paketdienstflotten in Deutschland recherchiert hat. Mit Abstand die meisten E-Lieferwagen setzt DHL ein. Bei aktuell rund 67.600 Transportern für die Paketzustellung machen die Stromer aktuell bereits 48 Prozent der Flotte aus.

dhl.com