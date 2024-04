DHL Freight setzt ab sofort den eActros 300 ein

Beim eActros 300 handelt es sich um den Elektro-Lkw für den Verteilverkehr von Mercedes-Benz Trucks, der mit grob 300 kWh Batteriekapazität oder auf Wunsch auch mit 400 kWh (dann als eActros 400) angeboten wird. Das Fahrzeug ist als Sattelzugmaschine und mit festem Aufbau erhältlich und wird von jeweils zwei Elektromotoren mit einer Spitzenleistung von bis zu 400 kW angetrieben.

Aufgrund des geplanten Einsatzprofils hat sich DHL Freight für die Version mit drei Batteriepacks entschieden. Damit liegt die Reichweite des eActros 300 bei rund 220 Kilometern. Die Batterie kann bei einer Ladeleistung von bis zu 160 kW und je nach Ladeinfrastruktur in einer Stunde und 15 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufgeladen werden. Der in Hagen stationierte eActros 300 soll im Rundlauf zwischen der dortigen DHL-Niederlassung und dem Daimler-Truck-Werk in Kassel unterwegs sein. Der in Koblenz eingesetzte E-Lkw soll hingegen diverse Kunden in der Region beliefern.

Im Ausland setzt DHL bereits zahlreiche Elektro-Lkw verschiedener Gewichtsklassen und Hersteller ein – und auch in Deutschland sind bereits E-Lkw in dem typischen Gelb-Ton unterwegs. Dabei handelt es sich aber entweder um Spezial-Projekte wie den Oberleitungs-Lkw in Schleswig-Holstein oder aber um Fahrzeuge, die Konzern-intern der Deutschen Post und nicht DHL Freight zugeordnet sind. Und auch Brennstoffzellen-Lkw von Paul Nutzfahrzeuge sind bereits in der Flotte. Die beiden nun übergebenen 19-Tonner sind die „ersten schweren Batterie-elektrischen Zugmaschinen für DHL Freight in Deutschland“, so das Unternehmen. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns soll der Anteil an E-Fahrzeugen in der Zustellflotte auf 60 Prozent sowie der Anteil nachhaltiger Kraftstoffe innerhalb der DHL Group auf über 30 Prozent erhöht werden.

„Wir betonen zwar immer, dass es für die Dekarbonisierung des Transportwesens einer Anstrengung aller beteiligten Akteure bedarf, doch ist es schon etwas Besonderes, wenn der Kunde selbst die Technologie zur Reduktion der Treibhausgasemissionen liefert“, sagt Thomas Vogel, CEO DACH, UK & IE DHL Freight. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Mercedes-Benz Trucks, dank der beide Seiten bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele einen Schritt weiter vorankommen.“

Oliver Berger, Manager für Netzwerkstrategie und Nachhaltigkeit in der Inboundlogistik bei Mercedes-Benz Trucks, ergänzt: „Unsere vollelektrischen eActros 300 Sattelzugmaschinen sind speziell für den regionalen Verteilerverkehr konzipiert und können bereits zahlreiche Einsatzprofile konventioneller Lkw übernehmen. Wir freuen uns, dass der eActros 300 jetzt auch in unseren eigenen Werkslieferverkehren dazu beiträgt, den Straßengütertransport lokal CO2-frei zu gestalten.“

