Lidl und Kaufland senken Ladepreise auf maximal 47 Cent

Für Kunden, die die Kaufland- App für den Ladevorgang nutzen, wird der DC-Tarif auf 0,44 Euro pro Kilowattstunde gesenkt. Für HPC (ab 150 kW Leistung) werden ab sofort nur noch 0,47 Euro pro Kilowattstunde abgerechnet. Das teilt die Handelskette der Schwarz-Gruppe mit.

Kaufland hatte Ende 2024 den Meilenstein von über 500 installierten Schnellladepunkten erreicht – und das noch mit einer zweiwöchigen Rabattaktion gefeiert. Die jetzt verkündeten Preise sollen „dauerhaft“ gelten. Tatsächlich hat Kaufland die Ladepreise seit 2022 nicht mehr angepasst – da damals überhaupt erst ein Bezahlmodell eingeführt wurde, handelt es sich jetzt um die erste Preisanpassung bei Kaufland überhaupt. Aktuell gibt es an über 340 Kaufland-Standorten Ladestationen – meist aber nur eine Ladesäule je Parkplatz.

Hier die alten und neuen Konditionen im Vergleich:

alt neu AC 0,29 €/kWh 0,29 €/kWh DC ab 50 kW 0,48 €/kWh 0,44 €/kWh HPC ab 150 kW 0,65 €/kWh 0,47 €/kWh

Die Konditionen sind über die Kaufland-App nutzbar. „Der Kunde verifiziert zur Nutzung nur einmal seine Bankverbindungsdaten und schaltet Kaufland Pay frei. Anschließend kann der Kunde in der Kaufland-App unter ‚E-Mobilität‘ die gewünschte Ladesäule auswählen und den Ladevorgang starten“, beschreibt Kaufland das Verfahren. Wird die Ladestation über die Ladekarte eines anderen Anbieters freigeschaltet, wird nach dessen Roaming-Konditionen abgerechnet.

„Die Verknüpfung von Einkaufen und Laden und somit die Integration des Ladens in den Alltag wird so noch attraktiver. Wir freuen uns, neben vollen Einkaufswägen auch für schnell gefüllte Akkus zu sorgen. Die Kunden nehmen die umweltfreundliche Technologie gerne an und deshalb geben wir ihnen mit dieser dauerhaften Preissenkung etwas zurück“, sagt Paul-Werner Neißer-Deiters, Leiter Energiemanagement aus dem Bereich Immobilien.

Zwar hat bisher nur Kaufland die neuen DC- und HPC-Preise per Mitteilung verkündet. Aber es scheint sich um eine Preisanpassung in der gesamten Schwarz-Gruppe zu handeln: Ein kurzer Check der electrive-Redaktion in der Lidl-Plus-App hat auch dort die neuen Preise von 0,44 €/kWh DC und 0,47 €/kWh bei den HPC-Ladern ergeben.

Quelle: Info per E-Mail