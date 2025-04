Renault und Geely zeigen Hybrid-Motor für E-Plattformen

Laut Horse Powertrain soll der „Future Hybrid Concept“ mit minimalen Änderungen an der Plattform auskommen. Sprich: Ursprünglich rein für Elektroantriebe ausgelegte Plattformen könnten – bei einem Strategiewechsel – ohne großen Aufwand auch für Hybridfahrzeuge genutzt werden, um doch noch Hybride auf Basis dieser Plattform anbieten zu können. So zumindest die Ankündigung.

Das Konzept besteht im Kern aus einer integrierten Einheit, die aus dem Verbrennungsmotor, dem Elektromotor, einem Getriebe und dem Antriebs-Steuergerät besteht, welches die einzelnen Komponenten koordiniert. Die Einheit soll dabei so kompakt bauen, dass sie einfach gegen den bestehenden Elektromotor der BEV-Plattform ausgetauscht werden könne, so Horse Powertrain. Üblicherweise sind Verbrennungsmotoren deutlich größer als die E-Antriebe und benötigen mehr Bauraum. Auf welche Leistungsdaten eine so kompakte Hybrid-Einheit kommen soll, verrät das Joint Venture aber nicht. Dem Pressebild zufolge scheint es sich um einen Reihen-Vierzylinder zu handeln.

Viel Leistung muss der Verbrenner aber auch nicht bieten, denn es soll sich nicht um die Basis für einen Vollhybrid oder Plug-in-Hybrid handeln. In der deutschen Pressemitteilung wird es zwar angedeutet, als könne der Verbrennungsmotor auf langen Strecken den alleinigen Antrieb übernehmen, in der englischen Mitteilung stellt Horse Powertrain aber klar, dass es sich um einen Range Extender für die bestehende Batterie der BEV-Plattform handelt. Allerdings soll das Getriebe einen reinen EV-Modus als auch einen Parallelbetrieb ermöglichen – aber eben keinen reinen Verbrenner-Modus.

„Über ein Jahrzehnt lang sah es so aus, als ob Batterie-elektrische Fahrzeuge der einzige Weg zu einem Netto-Nullverbrauch wären, und die OEMs planten entsprechend. Heute hat sich jedoch eine technologieneutrale Welt entwickelt, in der die verschiedenen Märkte und Anwendungen jeweils ihren eigenen Weg zur nachhaltigen Mobilität gehen“, sagt Matias Gianni, CEO von Horse Powertrain. „Unser Future Hybrid Concept hilft den OEMs, dieses Problem zu lösen. Dieses kompakte, integrierte Antriebsstrangkonzept ermöglicht es den OEMs, Antriebsvielfalt mit minimalen Unterbrechungen des Produktionsprozesses und des Ressourcenaufwands anzubieten.“

Horse Powertrain rechnet mit dem Beginn der Serienproduktion im Jahr 2028. Da der Verbrenner neben konventionellem Benzin auch für Ethanol, Methanol und synthetische Kraftstoffe ausgelegt ist, will Horse Powertrain – in Kombination mit den großen BEV-Batterien und hohen elektrischen Reichweiten – den Hybrid sauberer machen und das Image der Mogelpackung ablegen.

pressetext.com (deutsche Mitteilung), horse-powertrain.com (englische Mitteilung als PDF)