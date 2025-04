VW-Konzern gibt Ausblick auf Produktoffensive in China

Bei den drei angekündigten Studien handelt es sich um den ID. AURA von FAW-Volkswagen, den ID. ERA von SAIC-Volkswagen und den ID. EVO von Volkswagen Anhui, dem ehemaligen JAC-Volkswagen. Diese drei Konzeptfahrzeuge sollen laut VW „stellvertretend für eine neue Generation smarter Elektrofahrzeuge“ stehen. Sie sind also die Vorboten für jene 30 neuen Modelle, darunter 20 New Energy Vehicles, die bis Ende 2027 auf den chinesischen Markt kommen sollen – darunter auch die Serienversionen der jetzt in Shanghai vorgestellten Konzeptfahrzeuge, wie VW betont.

Blicken wir also auf die drei Studien: Der ID. AURA basiert als erstes Concept Car auf der von Volkswagen eigens für China konzipierten Compact Main Platform (CMP) mit zonaler Elektronikarchitektur. Einerseits soll sich das Modell als elektrische Stufenheck-Limousine „besonders an Kunden im preissensiblen A-Segment“ richten. Andererseits soll an zukunftsweisenden Technologien nicht gespart werden: Die Rede ist von einem Smartphone-ähnlichen UI/UX-Konzept. „Der KI-basierte humanoide Assistent ermöglicht die nahtlose Steuerung von Fahrzeugfunktionen und Infotainment“, so Volkswagen. Und das System für das hochautomatisierte Fahren der CMP – mehr dazu hier – soll „durch seine KI-gestützte hohe Rechenleistung neue Maßstäbe für intelligentes und zugleich natürliches Fahrverhalten“ setzen.

ID. EVO: 800 Volt für Lifestyle-orientierte Kunden

Der ID. EVO von Volkswagen Anhui soll eher junge, Lifestyle-orientierte Kundinnen und Kunden ansprechen, „die sich gerne von der Masse abheben“. Tatsächlich ist die Studie vor allem an der Front sehr auffällig gezeichnet, sie hebt das Design des ID. UNYX (der im Kern ein Cupra Tavascan mit VW-Logo ist) auf ein neues Level. Schmale Scheinwerfer und eine harte Kante an der weitgehend geschlossenen Front prägen die Optik. „Das im vergangenen Jahr in Peking gezeigte Showcar ID. CODE war der Ausgangspunkt für unsere neue Designrichtung in China“, sagt Chefdesigner Andreas Mindt zur übergeordneten Designsprache. „Diese haben wir in den vergangenen Monaten verfeinert und für jedes unserer Joint Ventures speziell angepasst.“

Technisch basiert der ID. EVO auf einer 800-Volt-Plattform (VW nennt hier keine weiteren Details) und verfügt ebenfalls über eine zonale Elektronik-Architektur. Das soll laut den Wolfsburgern nicht nur eine Vielzahl an digitalen Diensten ermöglichen, sondern auch Over-the-Air-Updates in kurzen Intervallen – um das Kundenerlebnis „fortlaufend“ zu erweitern.

Der ID. ERA von SAIC-Volkswagen ist womöglich tatsächlich der Aufbruch in eine neue Ära: Das gilt weniger für das Karosserie-Konzept eines Full-Size-SUV mit drei Sitzreihen, sondern für den Antrieb. Es wird das erste VW-Modell mit Range Extender an Bord, ein EREV also (Extended Range Electric Vehicle). Diese Antriebsart hat in China zuletzt an Popularität gewonnen und ist teilweise stärker gewachsen als die rein Batterie-elektrischen Antriebe. Ein kleiner Verbrennungsmotor an Bord lädt die Batterie während der Fahrt als Generator nach. So soll mit 300 Kilometern Batterie-elektrischer Reichweite und 700 km aus dem Kraftstofftank eine Gesamtreichweite von mehr als 1.000 Kilometern stehen – mit entsprechend kurzen Tankzeiten für weitere 700 Kilometer.

„In China, für China“ mit Turbo-Entwicklungszeit

„Die drei Konzeptfahrzeuge sind das sichtbare Ergebnis unserer ‚In China, für China’-Strategie. Damit haben wir alle Voraussetzungen geschaffen, um der führende internationale Autohersteller in China zu bleiben“, sagt Thomas Schäfer, CEO der Marke Volkswagen. Thomas Ulbrich, CEO des Volkswagen China Technology Center (VCTC), ergänzt: „Wir haben mit unserem neuen Entwicklungszentrum in Hefei China-Speed aufgenommen. Unser Ziel sind höchstens 34 Monate Entwicklungszeit. Wir werden die richtigen Modelle in dem richtigen Tempo und mit den richtigen Partnern auf die Straße bringen. Die drei Konzeptfahrzeuge bilden mit reinen Elektroantrieben für Volumen- und Full-Size-Segment sowie einem Range Extender technisch die unterschiedlichen Bedürfnisse der chinesischen Kunden ab.“

Die 30 neuen Modelle und 20 New Energy Vehicles gelten nur für die Marke VW. Auf der Group Night in Shanghai hat etwa auch Audi seine China-Neuheiten vorgestellt, darunter der A6L e-tron, also die China-Langversion des bereits bekannten A6 e-tron auf Basis der PPE (Premium Platform Electric). Die meisten Blicke bei Audi dürfte aber das erste Modell der neuen China-Submarke AUDI auf sich ziehen, der E5 Sportback. Dieser wurde nicht nur für China designt (daher auch der Verzicht auf die vier Ringe an Front und Heck), sondern auch in China entwickelt – zusammen mit SAIC.

AUDI E5 Sportback ist der erste Audi ohne Ringe

„Mit unserer neuen Marke AUDI exklusiv für China gehen wir den nächsten Schritt und bieten neue Antworten auf dem wachsenden chinesischen E-Automarkt“, sagt Gernot Döllner, Vorstandsvorsitzender der AUDI AG. „Der E5 Sportback bietet die Stärken von Audi, interpretiert die DNA unserer Marke neu und ist perfekt auf die Bedürfnisse der chinesischen Kundschaft zugeschnitten.“

Blicken wir auf das Fahrzeug: Mit 4,88 Metern Länge, 1,96 Metern Breite und einer Höhe von 1,48 Metern ist der E5 Sportback in der Mittelklasse angesiedelt. Das Modell basiert auf der neuen gemeinsam mit SAIC entwickelten Advanced Digitized Platform (ADP) und soll am Sommer 2025 in vier Antriebsvarianten angeboten werden – mit 220, 300, 425 oder 579 kW Leistung. Der Hecktriebler bietet dank der bis zu 100 kWh großen Batterie eine maximale Reichweite von 770 Kilometern, während die stärkeren Allradler eher auf Performance ausgelegt sind. Das 800-Volt-System sorgt dafür, dass der E5 in zehn Minuten Strom für 370 Kilometer nachladen kann – nicht die 400 oder gar 520 Kilometer in fünf Minuten, die BYD oder CATL jüngst angekündigt haben, aber im Audi-Universum ein guter Wert.

Zwar betonen die Ingolstädter auch klassische Merkmale wie die progressive Allradlenkung und die aptive Luftfederung mit kontinuierlicher Dämpferregelung, die für ein komfortables Fahrverhalten sorgen sollen. Aber im Kern soll der E5 mit anderen Features punkten, denn solche Technik hätten auch Audi-Modelle bieten können. Denn noch bevor die Mitteilung zu dem Antrieb kommt, werden etwa das „inuitive“ Betriebssystem AUDI OS mit dem Hochleistungsprozessor Qualcomm Snapdragon 8295, das 27 Zoll große 4K-Display oder der AUDI Assistant vorgestellt.

Das AUDI OS soll mit einem „reichhaltigen Ökosystem an Unterhaltungsangeboten und Apps“ verknüpft werden, der App Store sei „vollständig in die digitale Welt Chinas integriert, die Smartphone-Konnektivität funktioniert nahtlos“, so Audi. Und bei dem AUDI Assistant handelt es sich um einen KI-gestützten, berührungs- und sprachgesteuerten Avatar, der die digitale Interaktion menschlicher gestalten soll. In dem digitalen Begleiter sehen die Ingolstädter mehr als eine funktionale Schnittstelle, die Interaktion im Auto soll ein „fließender, auf den Menschen ausgerichteter Dialog zwischen Fahrer und Fahrzeug“ werden. „Die hohe Rechenleistung ermöglicht unter anderem die Verarbeitung natürlicher Sprache, ein personenbezogenes Gedächtnis, eine Verhaltensauswahl (Vohico von ByteDance) und haptisches Feedback“, erklärt Audi.

Und da die Advanced Digitized Platform mit ihrer Elektronikarchitektur OTA-Updates ermöglicht, sollen derartige Features auch laufend weiterentwickelt werden können. Das gilt auch für die Fahrassistenten, bei denen unter anderem ein 100-Zeilen-Lidar mit hoher Reichweite zum Einsatz kommt. Und auch die künftigen AUDI-Modelle werden davon profitieren: Für 2026 und 2027 kündigt AUDI zwei weitere Elektromodelle nach dem E5 an.

„Fünf unserer sieben Weltpremieren stehen hier auf der Bühne – Produkte und Technologien vom Feinsten“, sagt VW-Konzern-CEO Oliver Blume auf der Group Night. „Sie sind ein sichtbarer Beweis für unsere Stärke. Das Tempo des Wandels ist sicher atemberaubend, unsere Branche steht an einem Wendepunkt. In diesem Umfeld will der Volkswagen-Konzern nicht nur die Zukunft planen, sondern aktiv gestalten!“

Quellen: Livestream der Group Night, volkswagen-newsroom.com (Concept Cars), audi-mediacenter.com (E5), audi-mediacenter.com (A6L e-tron)