Bestellstart für Smart #5 mit 2.500 Euro Rabatt

Der Smart #5 misst stattliche 4,70 Meter Länge – damit hat sich die einstige Kleinwagen-Marke, die mittlerweile in einem Joint Venture von Mercedes-Benz und Geely betrieben wird, endgültig von ihren Wurzeln entfernt. Zugleich ist der #5 ein großer Hoffnungsträger für Smart: Mit dem neuen Fahrzeug will das Unternehmen seinen Absatz in diesem Jahr über alle seine nun drei Modelle hinweg auf 120.000 Einheiten weltweit steigern – das wären fast doppelt so viel wie die rund 65.000 Einheiten im vergangenen Jahr.

„Mit dem neuen Smart #5 schlagen wir ein neues Kapitel auf: selbstbewusst, zukunftsorientiert und voller Ambition. Unser vielseitigstes und technologisch fortschrittlichstes Modell setzt komplett neue Maßstäbe. Der Smart #5 ist ein echter Gamechanger: Er ebnet den Weg für eine neue Form elektrischer Mobilität, die intelligent, begehrenswert und alltagstauglich ist“, sagt Wolfgang Ufer, CEO smart Deutschland. „Ich bin überzeugt, dass dieses Fahrzeug neue Kundengruppen begeistert und uns erstmals wirksam in einem für smart neuen, spannenden Segment positioniert. Mit großer Reichweite, großzügigem Raum und digitaler Raffinesse auf Premium-Niveau erfüllt er höchste Ansprüche moderner Mobilität.“

Nun also ist der Bestellstart in Deutschland für das Fahrzeug erfolgt, das in China bereits seit September 2024 erhältlich ist. Seit der Europa-Premiere im März 2025 sind auch die Ausstattungsvarianten für den europäischen Markt bekannt: Bei der vorerst günstigsten Version für 45.900 Euro Listenpreis handelt es sich um den Preis des Smart #5 Pro, also der einzigen Modellvariante mit einer 76 kWh großen LFP-Batterie. Diese nutzt eine Systemspannung von 400 Volt.

Ab dem Level Pro+, das bei 50.900 Euro startet, verfügen alle Modelle über eine 100-kWh-Batterie aus Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NCM) und basieren auf einer 800-Volt-Plattform. Die höherwertigen Ausstattungen Premium und Pulse starten jeweils bei 55.400 Euro. Nochmals darüber angesiedelt ist die Summit Edition für 56.900 Euro – und für 60.900 Euro ist die Brabus-Version erhältlich, die in Zusammenarbeit mit dem gleichnamigen Tuner aus Bocholt entstanden ist.

Bild: Smart Bild: Smart Bild: Smart Bild: Smart Bild: Smart Bild: Smart Bild: Smart Bild: Smart Bild: Smart

Für Kunden interessant: Zum Auftakt gibt es eine Rabattaktion für alle sechs Modellvarianten. Beim Barkauf eines Smart #5 gewährt das Unternehmen eine Prämie in Höhe von 2.500 Euro. Die Aktion gilt bis zum 30. Juni 2025. Seit dem 1. April gilt auch bereits eine Rabattaktion für die älteren Smart-Modelle #1 und #3 – hier gewährt die Automarke sogar 4.500 Euro Rabatt. Auch diese Aktion ist bis zum 30. Juni 2025 befristet.

Der Verkaufsstart des Smart #5 in Deutschland leitet die Markteinführung in Europa ein. Kunden können ihren Smart #5 online konfigurieren und bestellen oder sich bei einem der über 100 Vertriebspartner deutschlandweit persönlich beraten lassen.

Wer einen Smart #5 sein Eigen nennen will, der muss sich allerdings noch etwas gedulden. Aktuell weist der Konfigurator eine Lieferzeit von 16 bis 22 Wochen für die vier günstigeren Varianten Pro, Pro+, Premium und Pulse aus. Deutlich schneller soll es bei den teuersten Varianten gehen: Die Summit Edition und die Brabus-Version brauchen 10 bis 12 Wochen. Die langen Lieferzeiten in Europa liegen natürlich auch daran, dass der Smart #5 in China gebaut wird.

smart.com (Pressemitteilung), smart.com (Konfigurator)