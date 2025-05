Größte E-Lieferflotte in UK: 7.000 Stromer bei Royal Mail

Damit geht die Beschaffung neuer Elektro-Transporter bei der Royal Mail Schlag auf Schlag, denn erst im Januar hatte der Postdienst die Einflottung des 6.000. Elektrofahrzeugs bekanntgegeben.

Die Enthüllung des 7.000. E-Fahrzeugs erfolgte durch Lilian Greenwood, Ministerin für die Zukunft der Straßen, am Zustellzentrum South Lambeth, das unter anderem die Londoner Stadtteile Chelsea und South Kensington und den den Palace of Westminster beliefert. Greenwood würdigte Royal Mail als Vorreiter in der Umstellung auf emissionsfreie Zustellung.

Sie sagte: „Die heutige Enthüllung des 7.000. Elektrofahrzeugs ist ein entscheidender Meilenstein für die Royal Mail, die ihre Flotte der ikonischen roten Transporter weiter dekarbonisieren will. Wir investieren 120 Millionen Pfund, um Unternehmen zu helfen, dem Beispiel von Royal Mail zu folgen und emissionsfreie Transporter zu kaufen. Die Regierung stellt 2,3 Milliarden Pfund zur Verfügung, um der Industrie und den Verbrauchern beim Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu helfen.“

Seit der Einführung der ersten 100 Elektrofahrzeuge im Jahr 2017 hat Royal Mail kontinuierlich in den Ausbau der E-Flotte investiert. Mittlerweile erfolgt in rund einem Viertel der Zustellstützpunkte die Zustellung teilweise elektrisch. Nahezu alle Fahrzeuge werden auf dem eigenen Betriebsgelände mit zu 100 Prozent erneuerbarem Strom geladen.

Royal Mail plant zudem, im kommenden Jahr weitere 1.800 elektrische Lieferwagen sowie Ladeinfrastruktur zu beschaffen. Fast die Hälfte dieser Fahrzeuge soll im britischen Werk von Stellantis in Ellesmere Port produziert werden. Bereits vergangenen Oktober hatte Stellantis einen Großauftrag von Royal Mail vermeldet: Damals war von einer Bestellung von insgesamt 2.100 E-Transportern die Rede, und zwar 1.100 Exemplare des kleinen Elektro-Transporters E-Partner sowie 1.000 Exemplare des E-Expert, dem mittleren Transporter im Portfolio der Stellantis-Marke Peugeot.

Ein weiterer Schritt Richtung nachhaltige Logistik ist der Testlauf von zwei vollelektrischen 19-Tonnen-Lkw, die in Zusammenarbeit mit dem britischen Hersteller Magtec entwickelt wurden. Dieses Pilotprojekt wird mit 800.000 Pfund von Innovate UK gefördert und soll die Einsatzfähigkeit großer E-Nutzfahrzeuge unter realen Bedingungen prüfen.

Royal Mail verfolgt mit der Umweltstrategie „Steps to Zero“ ambitionierte Klimaziele: Eine Reduktion der direkten Emissionen um 50 Prozent bis 2030 und Net-Zero bis 2040. In den letzten vier Jahren konnten bereits 18 Prozent der Scope-1- und Scope-2-Emissionen eingespart werden. Das Unternehmen weist heute die niedrigsten CO2-Emissionen pro Paket unter allen britischen Zustelldiensten auf. Alistair Cochrane, Chief Operating Officer von Royal Mail, betonte: „Mit der größten E-Flotte Großbritanniens setzen wir ein klares Zeichen für den Klimaschutz und investieren weiter in emissionsfreie Mobilität.“

