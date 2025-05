CATL will bis Jahresende 300 Akku-Tauschstationen für E-Lkw eröffnen

CATL arbeitet schon seit einiger Zeit an einem Akku-Tauschsystem, das Ende vergangenen Jahres sehr konkret wurde: Da stellte CATL zwei standardisierte Batteriepacks namens 20# und 25# für Pkw vor und kündigte an, in 2025 in China 1.000 Batteriewechselstationen bauen zu wollen. Zuletzt gab es außerdem Gerüchte, dass CATL womöglich die Akku-Tauschstationen von Nio übernehmen könnte.

Nun also hat CATL, das gerade durch einen Gang an die Hongkonger Börse 4,1 Milliarden Euro eingenommen hat, auch ein Batteriewechsel-System für elektrische Lkw marktreif. Auf einer Veranstaltung in Datong in der Provinz Shanxi im Nordwesten Chinas stellte das Unternehmen den 75# genannten Standard-Batteriewechselblock für schwere Nutzfahrzeuge vor. Er soll mit der laut CATL branchenweit höchsten Lebensdauer punkten. Dabei soll die Auswahl verschiedener Anzahlen von Batteriepacks möglich sein, sagte Yang Jun, CEO von Qiji Energy, einer Einheit von CATL.

Qiji Energy wurde im Juni 2023 gegründet mit dem Auftrag, die Einführung der Batteriewechseltechnologie im Segment der schweren Lkw voranzutreiben. Nach damaligen Angaben sollte das System mit 171-kWh-Batteriepacks arbeiten, die auf LFP-Zellen von CATL beruhen. Ob dies dabei geblieben ist, dazu gibt es aktuell keine Angaben.

Laut Yang gibt es in China bereits mehr als 30 schwere E-Lkw-Modelle von mehr als einem Dutzend Fahrzeugherstellern, die das System unterstützen. Die standardisierten Batteriewechselstationen von Qiji Energy sind mit 24 Batteriepaketen ausgestattet. Konkret plant CATL, noch in diesem Jahr die ersten 300 Batteriewechselstationen für schwere Lkw in China aufzubauen.

CATL geht davon aus, dass bis zum Jahr 2030 jeweils ein Drittel des Strombedarfs von Elektrofahrzeugen durch Batteriewechsel, Aufladen zu Hause und Aufladen an öffentlichen Ladestationen gedeckt werden kann. Auch für den Lkw-Sektor erwartet CATL einen Boom an elektrischen Fahrzeugen: In den nächsten drei Jahren werde die Branche ein explosives Wachstum erleben und voraussichtlich eine Elektrifizierungsrate von 50 Prozent erreichen, da ein kohlenstofffreier Übergang erforderlich sei und die Logistikkosten gesenkt werden müssten, sagte Robin Zeng, Chairman und CEO von CATL, auf der Veranstaltung.

Im Vergleich zu Lkw mit Verbrennungsmotor können Fahrzeuge, die die Batteriewechselstation von Qiji Energy nutzen, 60.000 RMB (rund 7.500 Euro) pro 100.000 Betriebskilometer sparen, so CATL.

cnevpost.com