VW plant wohl elektrischen Golf GTI

Bei den Aussagen zu der „ganzen Gruppe“ an elektrischen GTI-Modellen beruft sich das britische Magazin Autocar auf niemand Geringeren als VW-Markenchef Thomas Schäfer – in demselben Gespräch hatte Schäfer bereits die Weiterentwicklung des MEB zum MEB+ bestätigt. 2024 hatte es Gerüchte gegeben, wonach die Wolfsburger die Ausgaben für den MEB+ hinterfragt haben sollen.

Nach der Serienversion des ID. GTI Concept auf Basis des kommenden ID.2 soll unter anderem gegen Ende dieses Jahrzehnts auch eine GTI-Version des elektrischen Golf folgen. „Zunächst einmal: Kann man einen elektrischen Golf spannend machen? Absolut“, wird Schäfer zitiert. „Wir sind einige Prototypen gefahren, die wir auf dem neuen Setup aufgebaut haben, und es ist überwältigend.“

Die Entwicklung der elektrischen GTI-Modelle ist also schon voll im Gange. Die viel genutzte Marketing-Phrase, dass die neuen Fahrzeuge „den Eigenschaften aller bisherigen GTI-Modelle treu bleiben“ sollen, präzisiert Schäfer dabei mit einem Fokus auf das Fahrgefühl der Autos: „Wie sieht es mit dem Sound aus? Wie sieht es mit dem Gesamtgefühl aus? Das Handling und so weiter ist machbar.“

Bisher bezeichnet VW seine sportlichsten Elektromodelle als GTX, da diese mit Ausnahme des ID.3 GTX über eine elektrischen Allradantrieb verfügen. Mit dem zweiten Elektromotor an der Vorderachse bieten die GTX-Modelle mehr Leistung als die MEB-Modelle mit Heckantrieb. Auch bei den optischen Details mit roten Zierelementen lehnen sich die GTX-Modelle an der bekannten GTI-Designsprache an. Die Anpassungen am Fahrwerk und Fahrgefühl sind bei den GTX-Modellen im Vergleich zu den Basisfahrzeugen – abgesehen von der zusätzlichen Leistung – aber eher gering. Das soll laut Schäfer bei elektrischen GTI-Modellen künftig anders sein.

Einen ersten Eindruck davon dürfte es zunächst mit dem ID.2 GTI geben. Mögliche technische Daten oder konkrete Beispiele für das andere Fahrgefühl nennt Schäfer aber noch nicht, selbst zum Standard-ID.2 sind noch nicht die finalen Daten bekannt. Zum elektrischen Golf GTI gibt es ebenfalls noch keine genaueren Aussagen, noch nicht einmal ein Premieren-Jahr. Der elektrische Golf 9 auf Basis der SSP soll „Ende des Jahrzehnts“ kommen, wie Schäfer bekräftigt. Bei den bisherigen Verbrenner-Modellen hat es aber immer eine Weile gedauert, bis die sportliche Top-Version vorgestellt wurde. Ein elektrischer Golf GTI könnte also erst 2030 oder später auf den Markt kommen.

Schäfer hängt die Messlatte für das Modell aber schon einmal hoch: Seine Erfahrungen mit den Prototypen sollen darauf schließen lassen, dass der nächste GTI „ein Monsterauto“ sein werde.

autocar.co.uk