Qbuzz vergibt zweiten Auftrag an Yutong

Qbuzz hat bei Yutong einen zweiten Auftrag über 62 Elektrobusse erteilt. Die aktuelle Order folgt auf den erfolgreichen Einsatz von 50 Yutong-Elektrobussen in der Konzession Südholland Nord, wo die Fahrzeuge im Dezember 2024 in Betrieb genommen wurden. Der niederländische Betreiber berichtet in der Mitteilung von hoher technischer Zuverlässigkeit und großer Zufriedenheit bei Fahrgästen und Fahrern.

„Mit Yutong rücken die Nachhaltigkeitsziele in Südholland Nord wieder in greifbare Nähe“, sagt Annemarie Zuidberg, General Manager bei Qbuzz. „Die ersten Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsumfrage, die der Marktforscher Newcom in unserem Auftrag durchführt, zeigen auch, dass die Fahrgäste Komfort, Luxus und das allgemeine Reiseerlebnis höher einschätzen.“

Qbuzz gibt nicht an, für welches Modell es sich entschieden hat. Bei der vorherigen Bestellung handelte es sich jedoch um den Yutong U15, einen 15 Meter langen Elektrobus, der Platz für etwa 100 Fahrgäste bietet.

Die jüngste Beschaffungsentscheidung von Qbuzz spiegelt die allgemeinen Herausforderungen auf dem europäischen Elektrobusmarkt wider. Das Unternehmen sah sich zuvor mit erheblichen Problemen konfrontiert, darunter Lieferrückstände von Iveco und der Insolvenz von Van Hool, der zur Stornierung eines Anfang 2024 erteilten Auftrags über 112 Elektrobusse führte. Im Gegensatz dazu war Yutong in der Lage, 50 Einheiten innerhalb von sechs Monaten herzustellen und auszuliefern und dabei sowohl die technischen als auch die betrieblichen Vorgaben zu erfüllen, so Qbuzz.

Da die niederländischen Konzessionsgeber immer ehrgeizigere Dekarbonisierungsziele fordern, legt Qbuzz Wert auf einen pragmatischen Ansatz, bei dem Verfügbarkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis und Zuverlässigkeit der Lieferanten in Einklang gebracht werden. Die neuen Yutong-Busse werden für Ende 2025 erwartet und sollen einen weiteren Schritt in Richtung eines vollständig elektrischen öffentlichen Verkehrs in den Niederlanden markieren.

