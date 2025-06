Cadillac bringt elektrischen Siebensitzer-SUV Vistiq nach Europa

Mit dem Vistiq hat Cadillac vergangenen November ein E-SUV vorgestellt, das zwischen dem riesigen Escalade IQ und dem kompakteren Lyriq angesiedelt ist. Während die GM-Marke den Lyriq für ihr Comeback in Europa genutzt hat, war auf dem Kontinent bislang kein weiteres Fahrzeug über die offiziellen Cadillac-Verkaufskanäle erhältlich. Das ändert sich nun mit dem Vistiq, der das zweite Modell im rein elektrischen Europa-Portfolio von Cadillac darstellt.

Mit einer Länger von 5,20 Metern ist der Wagen 60 Zentimeter kürzer als der Escalade IQ, der künftig übrigens bald auch weltweit verkauft werden soll. Die Motorleistung liegt bei 452 kW, der Wagen schafft den Sprint von Null auf 100 km/h in 3,7 Sekunden.

Die Batterie des Vistiq ist 102 kWh groß, die WLTP-Reichweite beträgt 460 Kilometer. Der Stromverbrauch liegt bei 21,8 kWh / 100 km. Bei der Schnellladeleistung gibt Cadillac an, dass der Vistiq innerhalb von 15 Minuten mit einer Leistung von 190 kW eine Reichweite von 159 Kilometer nachladen kann.

Der Vistiq soll puren Luxus darstellen und neue Maßstäbe in den Bereichen Design, Technologie und Alltagstauglichkeit setzen, wie der Hersteller schreibt. Er ist wahlweise in einer Sieben-Sitzer-Konfiguration erhältlich oder mit sechs Sitzen und bequemen „Captain’s Chairs“ in den Sitzreihen zwei und drei. Im Innenraum kommen hochwertige Materialien wie offenporiges Echtholzdekor, Akzente in Carbon-Optik und das lederfreieMaterial Noveauluxe zum Einsatz oder luxuriöses Black Ash Cluster-Holz.

Zum Verkaufsstart wird der neue Cadillac Vistiq in Deutschland in den beiden hochwertigen Ausstattungslinien Luxury und Premium Luxury verfügbar sein. Das Luxury Modell startet bei 99.640 Euro, während das Premium Luxury Modell für 110.503 Euro angeboten wird. Erste Kundenauslieferungen des Vistiq in Europa sind für September 2025 geplant.

Als drittes Modell für Europa hat Cadillac bereits den Optiq angekündigt. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein E-SUV, der aber noch kleiner sein wird als der Vistiq und der Lyriq.

Gleichzeitig mit dem Verkaufsstart des Vistiq in den ersten europäischen Märkten hat der Hersteller auch einen Cadillac Store in Schweden eröffnet, und zwar den sogenannten Cadillac City Stockholm. “Schweden ist Vorreiter bei der Elektrifizierung und teilt unsere Vision für eine nachhaltigere Zukunft, was Stockholm zum idealen Standort für unser europäisches Debüt macht”, sagt Pere Brugal, President und Managing Director von General Motors Europe.

