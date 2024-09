Cadillac weitet Deutschland-Präsenz aus

Das „Cadillac City Experience Center“ in Frankfurt ist laut dem Unternehmen ab Freitag, den 27. September für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Standort befindet sich am Goetheplatz 5-7. Ab dem 11. Oktober soll auch der Standort in der Hamburger Poststraße mit der Hausnummer 6 öffnen. Von diesen Innenstadt-Standorten erhofft sich die GM-Marke einen besonders guten Kundenkontakt – und für die Interessenten ein hochwertiges Marken-Erlebnis.

„Wie der Erfolg der Cadillac City Experience Center in Paris und Zürich gezeigt hat, handelt es sich dabei nicht um bloße Ausstellungsräume, sondern um Erlebniswelten, in denen Besucher die neuesten Cadillac Modelle erkunden, persönliche Beratung von erfahrenen Cadillac City Guides erhalten und aus erster Hand erfahren können, was die Marke Cadillac wirklich einzigartig macht“, schreibt etwa Pere Brugal, Präsident und Geschäftsführer, General Motors Europe, in einem Blogeintrag.

Eine Cadillac City solle einen „einladenden Ort“ bieten, um die Marke kennenzulernen. Interessierte können dort eine Probefahrt für die neuen Standorte buchen und auch andere Standorte auswählen, an denen die spätere Probefahrt erfolgen soll. In Deutschland gibt es zum Start zwölf Standorte, die von neun Partnern betrieben werden. Insgesamt in Europa – also in den weiteren Märkten Schweiz, Frankreich und Schweden – gibt es derzeit ein Netzwerk von 26 Servicepartner-Standorte.

Zum Start bietet der US-Autobauer eine spezielle Sommer-Leasing-Aktion für den Lyriq an. So ist die Luxus- oder Sportversion für 973 Euro pro Monat erhältlich, einschließlich Wartung. Dieses Angebot umfasst eine Laufzeit von 48 Monaten, eine Anzahlung von 8.000 Euro und bis zu 10.000 Kilometer pro Jahr. Das Angebot gilt bis zum 30. September.

Der Leasing- oder Kaufprozess läuft dabei online ab – der Besuch einer Cadillac City oder eines anderen Standorts ist also nicht zwingend nötig. Für Geschäftskunden hat Cadillac zudem ein „Business Elite Programm“ aufgelegt, das „einen umfassenden, erstklassigen Service von Anfang bis Ende“ bieten soll. Zu den derzeitigen Partnern zählen das Autohaus Gunther, Jacobs Sportscars GmbH, Autohaus Ulmen und Autohaus Wiens. „Sie kümmern sich um jeden Schritt der Customer Journey – von der Bestellung der Cadillac-Flotte bis zur Wartung und sogar Wiedervermarktung der Fahrzeuge“, so Brugal.

cadillaceurope.com