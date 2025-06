Stadtteilservice in Landau in der Pfalz fährt elektrisch

Die elektrischen Transporter werden in der Grünpflege, beim Winterdienst und bei allgemeinen Hausmeisterarbeiten in den Stadtteilen eingesetzt. Für die neue E-Flotte haben die EWL eine eigene Ladeinfrastruktur geschaffen – mit Ladesäulen an ihren jeweiligen Standorten.

„Wir sehen diese Fahrzeuge nicht nur als moderne und praktische Werkzeuge für unsere täglichen Aufgaben, sondern auch als wichtigen Beitrag zu nachhaltiger Stadtentwicklung“, erklärt Sebastian Lorig, Vorstandsvorsitzender des EWL. „Die Kolleginnen und Kollegen freuen sich über den hohen Fahrkomfort, die Laufruhe und über den geringeren Geräuschpegel beim Fahren – ein echter Fortschritt im Arbeitsalltag.“

Die drei ë-Berlingo mit verlängertem Radstand sind in den Stadtteilen Queichheim, Mörlheim und Godramstein stationiert. Ausgestattet sind sie mit speziellen Regalen, Werkzeughalterungen und Bodenplatten. Die Fahrzeuge verfügen über 100-kW-Elektromotoren und bieten innerstädtisch eine maximale Reichweite von bis zu 425 Kilometern. Geladen werden sie jeweils nur übers Wochenende – der Strom reicht dann angesichts der kurzen Distanzen im Einsatzgebiet für eine ganze Arbeitswoche.

In Wollmesheim wiederum ist künftig der Iveco eDaily unterwegs, ein E-Transporter mit 140-kW-Elektromotor, einer Reichweite von 235 Kilometern und einer Anhängelast von 3,5 Tonnen. Er muss zusätzlich einmal pro Woche nachgeladen werden. Auf seiner Pritsche wird eine maßgefertigte Ladekiste für Werkzeug und Material montiert.

Mit den vier neuen E-Autos ersetzt der EWL zum Ende ihrer regulären Laufzeit die bisherigen Dieselfahrzeuge des Stadtteilservice. In die neuen E-Autos investiert der EWL insgesamt rund 240.000 Euro.

In allen vier genannten Ortsteilen wurden mit Hilfe der Energie Südwest passende AC-Ladestationen mit einer Ladeleistung von je 22 kW installiert. Der Strom stammt aus dem Netz der Stadtwerke Landau und wird per Transponder fahrzeugspezifisch abgerechnet.

ew-landau.de