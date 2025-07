Milence eröffnet drei weitere Lkw-Ladeparks in Deutschland

Mit diesen drei neuen Standorten wächst die Anzahl von Milence-Ladeparks in Deutschland auf fünf Hubs. Die ersten beide hatte das Lade-Joint Venture von Daimler Truck, Traton und der Volvo Group Ende 2024 an der A9 in Vockerode in Sachsen-Anhalt und am Hermsdorfer Kreuz in Thüringen eröffnet. Nun kommen Ladeparks in West- und Zentraldeutschland hinzu. In Recklinghausen nahe der A2 hat Milence konkret sechs HPC-Lader mit bis zu 400 kW für Lkw installiert. Diese stehen „strategisch günstig am nördlichen Rand des Ruhrgebiets“, wie Milence betont. In Koblenz (in der Nähe der A61) und im baden-württembergischen Kirchberg an der Jagst (in der Nähe der A6) stehen zusätzlich je acht Ladepunkte zur Verfügung.

Kurz zur Einordnung: Bei Milence steht seit Aufnahme des Geschäftsbetriebs 2022 das Ziel von 1.700 öffentlichen Lkw-Ladepunkten für Europa innerhalb von fünf Jahren (also bis 2027) fest. Die Aufbau-Aktivitäten konzentrieren sich derzeit auf zehn Länder, im Einzelnen: Niederlande, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Schweden, Großbritannien, Dänemark, Polen und Spanien. Die neuen deutschen Standorte hat Milence vor allem mit Blick auf die internationalen Transportrouten ausgewählt. So verbindet die A2 mit Recklinghausen als neuen Ladestandort die Nordseehäfen (Rotterdam und Antwerpen) mit Hannover bzw. Berlin und Polen. Die A61 mit Koblenz als Stopp verläuft zwischen Köln und Frankfurt, die A6 mit dem Ladepark Kirchberg verbindet wiederum Süddeutschland mit der französischen Grenze sowie die Metropolregionen Rhein-Neckar und Nürnberg.

Die Ladeleistung an seinen Standorten will Milence in einer zweiten Phase teils durch die Einführung von Megawattladern erhöhen. Bestätigt ist dies beispielsweise für Recklinghausen. Bis 2027 will Milence („im Einklang mit der EU-Förderinitiative für alternative Kraftstoffinfrastrukturen AFIF“) insgesamt 284 MCS-Ladepunkte an 71 Standorten in besagten zehn EU-Mitgliedstaaten installiert haben.

Bild: Milence Bild: Milence Bild: Milence Bild: Milence Bild: Milence Bild: Milence Bild: Milence Bild: Milence

„Deutschland ist das Herzstück und zentrale Drehscheibe des europäischen Straßengüterverkehrs. Die heutige Eröffnung unseres Ladeparks in Recklinghausen ist ein wichtiger Lückenschluss für die Elektrifizierung des Güterverkehrs im Westen Deutschlands“, äußerte Anja van Niersen, CEO von Milence, bei der Einweihung. „Mit dieser Erweiterung steht nun eine noch robustere Ladeinfrastruktur im Ruhrgebiet zur Verfügung […]. Emissionsfreier Transport ist nicht nur machbar, er wird auch langsam wirtschaftlich tragfähig und bietet klare wirtschaftliche Vorteile.“

Das Joint Venture weiß natürlich, dass über 30 Prozent des europäischen Straßengüterverkehrs durch Deutschland führen – und betrachtet die Bundesrepublik ergo als einen seiner wichtigen strategischen Eckpfeiler. Daher soll Deutschland bis Ende 2025 mit insgesamt acht operativen Ladeparks einer der größten Märkte im Milence-Netzwerk werden. Angekündigt sind bereits deutsche Hubs in Lohfelden (nahe Kassel), Himmelkron und Hüttenberg. International will Milence bis Jahresende auf mehr als 30 Ladeparks in neun Märkten kommen. Diese sind in der Regel auch mit Annehmlichkeiten für Fahrer ausgestattet, etwa Toiletten und Duschen, Lounges und Verkaufsautomaten. Zukünftig will Milence auch ein Buchungstool für die Planung von Ladevorgängen einführen.

Erste elektrische Güterverkehrskorridore haben laut Milence inzwischen Gestalt angenommen, darunter Langstrecken wie Barcelona-Lyon, Paris-Hannover und Antwerpen-Stockholm („als erster Korridor mit Megawattladestationen“). Ein Ladepark im Norden Frankreichs ist übrigens auch dieser Tage eröffnet worden – und zwar in Dunkerque. Ein weiterer französischer Hub ist in der Nähe von Saint-Witz bei Paris im Bau.

Übrigens: Milence hat erst kürzlich eine Einschätzung abgegeben, wie schnell und wo der Ausbau von Lkw-Ladeinfrastruktur erfolgen sollte. In einem Whitepaper liefert Milence dazu eine datengestützte Analyse und zeigt speziell auf, wie eine gezielte Erweiterung des Netzes entlang zentraler Korridore und klare politische Maßnahmen bestehende Lücken schließen könnten.

milence.com (Deutschland), milence.com (Frankreich), milence.com (Whitepaper)