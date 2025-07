Daimler Truck bietet eActros 600 in eigener Lkw-Mietflotte an

Den genauen Elektro-Anteil unter den 6.000 CharterWay-Lkw gibt Daimler Truck zwar nicht an, es sind aber alle derzeitigen Modelle vertreten. Kunden können den eActros in den Versionen 300 und 400 – deren Produktion Ende des Jahres allerdings ausläuft –, den eEconic, den für den Bauverkehr vorgesehenen eArocs 400 und den Fuso eCanter sowie deren Verbrenner-Modelle mieten.

Nun wurde das Portfolio um ein E-Modell erweitert: Bereits im Januar hatte Daimler Truck angekündigt, im Laufe des Jahres mehr als 100 eActros 600 in die CharterWay-Flotte aufzunehmen. Seit Juni ist das Modell auch offiziell zur Miete verfügbar. „Mit dem Mercedes-Benz eActros 600 ermöglichen wir eine nachhaltige und wirtschaftliche Alternative für den schweren Güterverkehr und machen den Einstieg in die Elektromobilität einfach und risikofrei“, so Martin Kehnen, CEO von CharterWay.

Der eActros 600 ist das Flaggschiff von Mercedes-Benz Trucks und wird seit November 2024 in Serie gebaut. Erste Fahrzeuge wurden bereits im Dezember desselben Jahres an Kunden übergeben. Wenige Wochen später unterzeichnete der Hersteller mit dem Online-Riesen Amazon einen Großauftrag über 200 Exemplare des eActros 600 – die bis dato größte E-Lkw-Bestellung für Mercedes-Benz Trucks. Daraufhin wurden im Laufe dieses Jahres viele weitere Exemplare an Kunden ausgeliefert, unter anderem an die Spedition Gschwander, die Spedition W&P, Lidl Italia, die Spedition Nanno Janssen, VM-Milktrans und Sovedo Logistics oder auch Simon Loos. Ein gutes Dutzend Logistikpartner von Daimler Truck setzt bei der Werksbelieferung ebenfalls auf den eActros 600.

Namensgebend für den eActros 600 ist übrigens die Batteriekapazität von über 600 kWh. Ferner beherbergt der XXL-Stromer eine neue E-Antriebsachse aus eigener Entwicklung mit 400 kW Dauer- und bis zu 600 kW Spitzenleistung und eine sogenannte Frontbox, die im ehemaligen Motorraum Steuergeräte, Hochvolt-Komponenten und den elektrischen Luftpresser bündelt. Die Reichweite des elektrischen Hoffnungsträgers: 500 Kilometer. Geladen werden kann der eActros 600 per CCS mit bis zu 400 kW, auch Megawattladen soll der E-Lkw später beherrschen, sobald die MCS-Norm fertig ausgearbeitet ist.

Mit dem eActros 600 können CharterWay-Kunden künftig auch Langstrecken elektrisch absolvieren, die mit bisherigen E-Modellen nicht oder nur mit Mehraufwand in Form von Ladepausen möglich gewesen wären. Da der Markt für Mietlösungen in Europa laut Daimler Truck „weiterhin stark wächst“, war es für CharterWay naheliegend, das neue Modell ebenfalls in die Flotte aufzunehmen. Ein Teil der Kunden sucht zunehmend integrierte und flexible Transportlösungen und ist dann mit einer Miete flexibler als mit einem Kauf, erklärte Daimler Truck bereits im Januar. So hat auch Hylane kürzlich angekündigt, 30 eActros 600 im Rahmen seines Pay-per-Use-Modells an die DHL Group zu vermieten.

Was CharterWay betrifft, so soll der eActros 600 zudem „in ein umfassendes Truck-as-a-Service-Modell eingebettet“ sein, das den Kunden mehr als nur ein Fahrzeug bietet. Neben flexiblen Mietlaufzeiten bei CharterWay sollen diese „im Autohaus Zugang zu einem modularen Leistungspaket, das unter anderem Ladeinfrastruktur, Beratungsleistungen, Wartung und digitale Dienste umfasst“ erhalten.

Zum Jahreswechsel wird es, zumindest was die Unternehmenszugehörigkeit angeht, aber noch eine Änderung geben: Ab dann wird CharterWay intern zu Daimler Truck Financial Services (DTFS) gehören und dort das Service-Portfolio abrunden. Bisher war die Geschäftseinheit organisatorisch der Daimler Truck AG selbst zugeordnet. Der interne Wechsel soll für die Kunden reibungslos gehen, da die Mietverträge und Dienstleistungen von CharterWay bestehen bleiben und Services wie Versicherungen und Wartungsverträge „nahtlos weitergeführt“ werden.

daimlertruck.com, mercedes-benz-trucks.com