Deutschlandnetz: Erster E.ON-Ladepark an der Autobahn am Netz

Der neue Ladepark geht auf die sogenannten „Autobahnlose“ zurück, für die im Februar 2024 die Zuschläge vergeben worden waren – und zwar an Fastned, E.ON, TotalEnergies und Autostrom. Mit dem Standort Wolfsgrund West hat E.ON nun also auch den ersten Standort aus den Autobahnlosen eröffnet. Der erste Ladepark aus den separat vergebenen Regionallosen ist seit Februar 2025 in Betrieb. Insgesamt sollen die vier Betreiber 1.000 Schnellladepunkte an 200 Rastanlagen bauen – zusammen mit den Regionallosen sollen es über 9.000 Ladepunkte im Deutschlandnetz werden.

Der neue Ladepark liegt an der A7 etwa auf halber Strecke zwischen Hamburg und Hannover. Aber nicht nur aufgrund der A7 ist Walsrode für die Ladeinfrastruktur interessant: Am Dreieck Walsrode zweigt auch die A27 in Richtung Bremen, Bremerhaven und Cuxhaven ab. Man kann also von einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt in Norddeutschland sprechen.

Wie bei den anderen Schnellladeparks setzt E.ON Drive Infrastructure auch in Wolfsgrund West auf den Hypercharger HYC400 von Alpitronic. Mit 400 kW Spitzenleistung und vor allem 2×200 kW bei voller Belegung erfüllt dieses Modell die Vorgaben des Detuschlandnetzes. Wie alle Ladeparks im Deutschlandnetz werden auch diese mit Ökostrom betrieben. Das Bezahlsystem akzeptiert alle gängigen Ladekarten sowie Debit- und Kreditkarten. Der Preis für das Ad-hoc-Laden ohne Registrierung liegt bei E.ON Drive allerdings bei 0,79 €/kWh.

Weiterer Ladepark in Gegenrichtung kurz vor dem Start

Bei den Autobahnlosen hatte die Autobahn GmbH des Bundes den Bau von Schnellladern an unbewirtschafteten Rastplätzen ausgeschrieben, die sich schon im Besitz des Bundes befinden. Die erste dieser Anlagen wurde – mit Überdachung – im November 2024 an der A21 an der Rastanlage Depenauer Moor eröffnet, dieser Ladepark gehört zu Autostrom Plus.

Der niedersachsenweit erste Schnellladepark im Deutschlandnetz war im Februar dieses Jahres ebenfalls auf dem Gebiet der Gemeinde Walsrode eröffnet worden: auf dem Parkplatz Hamwiede Nord. In wenigen Tagen wird auf dem Parkplatz Wolfsgrund Ost ein weiterer Schnellladepark eröffnet, sodass A7-Nutzerinnen und -Nutzern bei Walsrode auch in Fahrtrichtung Hamburg eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur zur Verfügung steht, wie die bundeseigene GmbH mitteilt.

„Die beiden neuen Deutschlandnetz-Standorte liegen an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt für Autofahrerinnen und -fahrer. Umso wichtiger ist es, dass Reisende hier in kurzer Zeit das E-Auto für die nächste Etappe aufladen können“, sagt Ludolf von Maltzan, bei E.ON Drive Infrastructure verantwortlich für das Deutschlandgeschäft. „Bodensensoren erfassen belegte und freie Ladebuchten. Gleichzeitig sorgt ein sensorgesteuertes Deckenlicht für Orientierung und Sicherheit während des gesamten Ladevorgangs. So treiben wir im Rahmen des Deutschlandnetzes die Energiewende auf der Straße nachhaltig und anwenderzentriert voran.“

Anlässlich der Eröffnung betont Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder: „Mobilität muss sich an den Bedürfnissen der Menschen und der Wirtschaft orientieren. Deshalb setzen wir auf Fortschritt mit Verantwortung: Wir investieren mit dem Deutschlandnetz konsequent in eine bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur überall im Land und schaffen damit die Voraussetzungen für eine nachhaltige und innovative Mobilität in ganz Deutschland. Der heute neu eröffnete Deutschlandnetz-Schnellladepark direkt an der Autobahn ermöglicht Elektromobilität im Alltag – für Pendler, Familien und Unternehmen gleichermaßen.“

Quelle: Info per E-Mail