Schweiz bleibt stabil über 20 Prozent E-Auto-Anteil

Ein kurzer Hinweis vorab: Zur Marktentwicklung in der Schweiz gibt es verschiedene Veröffentlichungen. Der Verband Auto Swiss publiziert die Neuzulassungen für die Schweiz inklusive Liechtenstein, der auf E-Autos spezialisierte Verband Swiss eMobility nennt leicht abweichende Zahlen. Sofern nicht ausdrücklich erwähnt, beziehen wir uns in diesem Artikel auf die Schweizer Zahlen von Swiss eMobility.

Zu dem 3.777 neuen E-Autos in der Schweiz kamen im Juli noch 2.258 neue Plug-in-Hybride mit einem Marktanteil von 12,3 Prozent, was 3,9 Prozentpunkte mehr sind als im Juli 2024. Zusammen kommen die sogenannten „Steckerfahrzeuge“ auf 6.035 Neuzulassungen oder 32,8 Prozent Marktanteil. Oder anders ausgedrückt: Im Juli hatte in der Schweiz jeder dritte Neuwagen einen Ladeanschluss verbaut.

Über alle Antriebsarten hinweg kamen laut Swiss eMobility im Juli 18.399 neue Autos hinzu, 1,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Das heißt: Ohne das Wachstum von 5,8 Prozent bei den Steckerfahrzeugen wäre der Gesamtmarkt leicht im Minus. Die Verbrenner haben stärker verloren als das (teil-)elektrische Segment gewachsen ist. Ganz ähnlich äußert sich auch der Verband Auto Swiss mit den Zahlen für die Schweiz und Liechtenstein zusammen. Hier sind es im Juli 19.629 Neuzulassungen, davon 4.083 mit Batterie-elektrischem Antrieb. Im laufenden Jahr bleiben die 132.762 Neuzulassungen aber 4,9 Prozent unter dem Vorjahreswert, während die Steckerfahrzeuge mit 31 Prozent Marktanteil über dem Vorjahr liegen.

Swiss eMobility weist für das laufende Jahr bisher 27.360 neue Batterie-Elektroautos (20,6 Prozent Marktanteil YTD) und 13.929 neue Plug-in-Hybride aus – bei dem Modellen aber inklusive Liechtenstein. Das beliebteste Elektroauto 2025 ist das Tesla Model Y mit bisher 2.520 Neuzulassungen vor den beiden Skoda-Modellen Enyaq (1.374) und Elroq (1.280). Der Elroq hat damit im Vergleich zum Stand Ende Juni auf den Enyaq aufgeholt und den Audi Q4 e-tron von Platz 3 verdrängt. Mit 323 (Elroq) bzw. 248 Neuzulassungen (Enyaq) kamen die beiden Skodas aber nicht an die 431 Neuzulassungen des Model Y heran. Mit Abstand der beliebteste Plug-in-Hybrid in der Schweiz ist derzeit der Volvo XC60.

Während sich die Neuzulassungen der Batterie-Elektroautos in diesem Jahr monatlich rund um die 20-Prozent-Marke beweg haben, konnten die Plug-in-Hybride im Juli mit 12,3 Prozent Marktanteil ihren bisher stärksten Monat verzeichnen – im Jahresmittel sind es bisher 10,5 Prozent. Die Mild- und Vollhybride sind mit 36,6 Prozent die größte Antriebsart vor den reinen Benzinern mit 24,9 Prozent. Der Diesel kommt nur noch auf 7,4 Prozent, Gas- und Wasserstoffantriebe gibt Swiss eMobility mit 0,0 Prozent Marktanteil an.

Positiv ist die Entwicklung bei den Ladepunkten. Für Ende Juli weist der Elektroauto-Verband 16.891 öffentliche Ladepunkte aus, davon sind 18,3 Prozent Schnelllader. Alleine im Juli seien 89 Schnellladepunkte hinzugekommen, so Swiss eMobility.

swiss-emobility.ch (Zahlen von Swiss eMobility), auto.swiss (Zahlen von Auto Swiss)