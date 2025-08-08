Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Infrastruktur

Electra senkt DC-Ladepreis auf 39 Cent – vorübergehend

Der Schnellladeanbieter Electra weitet sein Sommerangebot auf Deutschland, Österreich und die Schweiz aus. Nach Italien bietet Electra das Schnellladen ab dem 13. August auch in der DACH-Region für nur 0,39 Euro bzw. CHF pro Kilowattstunde an.

Bild: Electra
Von Sebastian Schaal
08.08.2025 - 10:00 Uhr

Der Aktionspreis gilt für alle Ladevorgänge über die Electra-App und läuft bis zum 30. September 2025, wie Electra mitteilt. Anfang Juli hatte der französische Anbieter den DC-Ladepreis in Deutschland von 0,59 €/kWh auf 0,49 €/kWh gesenkt – wenn nach einer Registrierung über die Electra-App geladen wird. Der Ad-hoc-Preis für das Laden ohne Registrierung liegt nach wie vor bei 0,69 €/kWh. Das heißt: Ohne Registrierung werden 69 Cent je Kilowattstunde an einer Electra-Säule fällig, über die Electra-App sind aber 39 Cent möglich – eine deutliche Differenz.

In Italien wurde damals der Ladepreis für den Juli und August auf 0,39 €/kWh beim Laden über die Electra-App gesenkt. „Wir haben gesehen, wie gut unser Sommerangebot in Italien angenommen wurde – jetzt möchten wir auch den Fahrern in der DACH-Region ein attraktives Ferienangebot machen“, sagt Paul Tonini, Country Manager von Electra Deutschland. „Sommerurlaub mit dem E-Auto soll nicht nur praktisch und zuverlässig, sondern auch erschwinglich sein.“

Electra ist bisher vor allem in Frankreich und Belgien aktiv, in Deutschland hat das Unternehmen den ersten HPC-Standort erst in diesem Mai eröffnet – in Gräfelfing bei München. Inzwischen gibt es einen zweiten Standort in Dortmund. Dabei setzen die Franzosen auf ein eigenes Standort-Konzept, bei dem zusätzliche Masten zwischen den Hyperchargern nicht nur für eine Beleuchtung der Flächen bei Dunkelheit sorgen sollen, sondern auch von Weitem sichtbar die Belegung der Ladeplätze anzeigen. Der Rollout soll zügig erfolgen, in den kommenden Jahren sollen es „Hunderte“ neue Ladeparks in der Bundesrepublik werden.

Quelle: Info per E-Mail

Schlagwörter

3 Kommentare

zu „Electra senkt DC-Ladepreis auf 39 Cent – vorübergehend“
eAuto-Fahrer
08.08.2025 um 12:16
"Wir haben gesehen, wie gut unser Sommerangebot in Italien angenommen wurde.." Es ist interessant, welche unglaublichen Erkenntnisse gezogen werden... Tatsächlich laden eAutomobilisten gerne dort, wo sie eben nicht abgezockt werden. Das sollten so langsam doch mal alle im Markt kapieren ‍♂️
Antworten
Artinger
08.08.2025 um 12:23
Es wird auch endlich Zeit das faire Strompreise angeboten werden. Bei Anbietern die ab 69ct/Kwh verlangen finde ich das Abzocke wenn man bedenkt was der Stom bei diesen Abnahmemengen im Einkauf kostet. Aus diesem Grund versuche ich immer Abseits der Autobahn und bei günstigen Anbietern zu laden. Auch wenn das bedeutet ab und an bei Tesla den Strom zu holen da dort relativ fair verkauft wird.
Antworten
Peter
08.08.2025 um 12:23
Endlich kommt mal etwas Bewegung in die Preise rein. Der Artikel ist jedoch nicht vollständig es gibt auch an der A8 Nähe Augsburg einen HPC Standort Ausfahrt Dasing.
Antworten

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Infrastruktur

Baden-Württemberg fördert eigenes initiales Lkw-Ladenetz

vor 4 Stunden veröffentlicht
Automobil

Xiaomi wirbt ehemaligen BMW-Designer an

vor 19 Stunden veröffentlicht
Video - 24:29 minNutzfahrzeug

Vom Diesel zur Kilowattstunde – Christoph Rohner, Pfalzwerke

vor 24 Stunden veröffentlicht