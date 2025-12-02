Frankreich: Fastned baut „Raststätte der Zukunft“ für E-Autos

Fastned gibt bekannt, die Ausschreibung der Direction Interdépartementale des Routes Ouest (DIR Ouest) gewonnen zu haben und somit die reine Lade-Raststätte in St. Yvi zu verantworten. Der Standort soll über sechs 400-kW-Ladepunkte (darunter einer für E-Lkw) sowie ein von Fastned unterhaltenes Ensemble aus Shop, Toiletten und Gartenanlage verfügen – und 2026 eröffnet werden.

Der künftige Ladepark liegt dabei an der Nationalstraße 165, die laut den Verantwortlichen täglich von über 28.000 Fahrzeugen frequentiert wird und zum Autobahnnetz E60 gehört. Die Raststätte erhält Fastneds markantes Solardach und versorgt Elektrofahrzeug wie bei den Niederländern üblich mit 100 Prozent Ökostrom. Dabei orientiert sich die Anlage an Fastneds „Raststätte der Zukunft“ , ein Konzept, das das Unternehmen im September publik gemacht hat. Ziel ist dabei, deutlich mehr zu bieten als ein Ort zum Laden: Vielmehr sollen die Fastned-Raststätten eine richtige „Destination“ sein und den Reisenden ermöglichen, sich zu entspannen, hochwertige Speisen und Getränke zu genießen und eine Pause in grüner, angenehmer Umgebung einzulegen.

Frankreich ist laut Fastned das zweite Land, das das firmeneigene Konzept einer vollelektrischen Raststätte umsetzt. Erster Markt ist Belgien mit einem im September eröffneten Demo-Standort in Gentbrugge. Die dortige Location ist aber deutlich größer als die geplante Raststätte in Frankreich: Auf beiden Seiten der belgischen Autobahn stehen je 16 Schnellladepunkte für Pkw und zwei für Lkw zur Verfügung.

Michiel Langezaal, Mitgründer und CEO von Fastned, ist dennoch „außerordentlich stolz darauf, dass Fastned den Zuschlag für den Bau der ersten vollelektrischen Raststätte Frankreichs in St. Yvi erhalten hat“. Fastned versorge seit 2021 Elektroautofahrer in ganz Frankreich mit Strom und beschleunige den Wandel mit bereits über 50 Standorten für französische Autofahrer. „Dieser Zuschlag unterstreicht unser Bestreben, die Raststätte der Zukunft nach Frankreich und darüber hinaus in ganz Europa zu bringen und jedem Fahrer das bestmögliche Ladeerlebnis mit 100 % erneuerbarer Energie zu bieten“, so Langezaal. Auf ganz Europa gesehen, betreibt Fastned aktuell nach eigenen Angaben rund 380 Ladestandorte.



fastnedcharging.com