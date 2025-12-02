Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Politik

Nach Merz-Vorstoß: EU offen für neue Verbrenner nach 2035?

EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas hat sich positiv zu einer Aufweichung der CO2-Ziele der EU und neue Verbrenner nach 2035 geäußert. In Medien ist schon von einem „Weihnachtsgeschenk für die Industrie“ die Rede. Doch die Aussagen des EU-Kommissars haben einen entscheidenden Haken – die Kraftstoffe. Und das neue „EU-Autopaket” könnte sich verspäten.

Auspuff exhaust benzin gasoline diesel unsplash min e
Bild: Unsplash
Von Sebastian Schaal
02.12.2025 - 09:08 Uhr

Im Gespräch mit dem Handelsblatt antwortete Tzitzikostas auf die Frage, ob die EU nicht nur Hybridautos, sondern auch klassische Verbrenner erlauben werde, dass man „offen für alle Technologien“ sei und die Kommission in der neuen Regelung „alle technologischen Entwicklungen“ einbeziehen werde.

Diese Aussagen werden in der aktuellen Lage natürlich auf die jüngsten Vorgänge in Deutschland bezogen. Die EU-Kommission will voraussichtlich im Dezember einen neuen Vorschlag für die CO2-Ziele ab 2035 vorlegen – gleich dazu mehr. Dass dieses Ziel überprüft werden soll, stand bereits länger fest. Ende der vergangenen Woche hatten sich Union und SPD in einer Koalitionssitzung auf eine gemeinsame Position der Bundesregierung geeinigt: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte in einem Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag gefordert, die EU solle bei ihrer Revision der Flottengrenzwerte ab 2035 neben Elektroautos auch Plug-in-Hybride, Fahrzeuge mit Range Extender und „hocheffiziente“ Verbrenner berücksichtigen.

Mit den Äußerungen von Verkehrskommissar Tzitzikostas könnten die „hocheffizienten“ Verbrenner also tatsächlich eine Zukunft nach 2035 haben – auf den ersten Blick. Denn der griechische Politiker schränkte seine Aussage umgehend ein, dass man auch „die Rolle von emissionsfreien und emissionsarmen Kraftstoffen und fortgeschrittenen Biokraftstoffen“ prüfen werde.  Zwei weitere Kommissionsbeamte bestätigten offenbar dem Handelsblatt, dass man „traditionelle Verbrennermotoren zulassen wolle, solange diese mit Biokraftstoffen oder E-Fuels betankt werden“.

Der genaue Wortlaut des Briefs von Friedrich Merz ist zwar nicht bekannt, in der Pressekonferenz nach dem Koalitionsbeschluss hat er aber synthetische oder biologische Kraftstoffe mit keiner Silbe erwähnt. Das legt nahe, dass es Merz darum geht, „hocheffiziente“ Verbrenner mit fossilen Kraftstoffen zu betreiben.

Die jetzt getätigten Ankündigungen der EU-Vertreter gehen aber in eine ganz andere Richtung. Die Einschränkung auf emissionsfreie und emissionsarme Kraftstoffe oder Biokraftstoffe wäre eine enorme Abweichung von Merz’ Vorhaben: Es könnten dann zwar neue Verbrenner nach 2035 zugelassen werden, jedoch eben nur, wenn sie nachweislich mit sauberen Kraftstoffen betrieben werden. Und wie gut und vor allem zu welchen Preisen diese Kraftstoffe 2035 oder früher verfügbar sind, steht nicht fest. Somit könnte über die sauberen Kraftstoffe zwar der Klima-Gedanke „gerettet“ werden, die von Merz angestrebte Stärkung der europäischen Autoindustrie könnte aber indes ausbleiben – wenn moderne Verbrenner zwar erlaubt bleiben und mit Milliarden-Summen entwickelt werden, aber kein Kunde sie kauft, weil man nicht an die nötigen, sauberen Kraftstoffe kommt oder diese die Betriebskosten extrem steigen lassen.

Bis zur Klarheit in dieser wichtigen Frage wird es noch etwas dauern. Konkret stand der 10. Dezember als Datum im Raum, an dem die EU-Kommission das neue „Autopaket“ mit den CO2-Flottengrenzwerten vorstellen wollte. In dem Gespräch kündigte Tzitzikostas aber an, dass sich das Paket um „wenige Wochen“ verzögern könnte. Man arbeite zwar „sehr hart“ daran, das Paket noch im Dezember präsentieren zu können – es sei aber möglich, dass es auch erst Anfang Januar fertig sei, so der Kommissar. Begründet wird die Verzögerung mit dem Umfang des Pakets und dessen Bedeutung – es sei entscheidend „für die europäische Industrie, die Bürger und unsere Wettbewerbsfähigkeit“.

Eine Verzögerung um wenige Wochen bei einer so wichtigen Regulierung klingt zunächst nachvollziehbar. Das Portal „Heise“ weist aber darauf hin, dass dann „diverse Fristen abgelaufen“ wären – und sieht darin die eigene These bestätigt, „dass die Kommission nicht schnell genug ist, um radikale Änderungen bei PHEV und Review vorzunehmen“.

Übrigens: In dem „Auto-Paket“ soll es neben den neuen Regelungen rund um die CO2-Ziele auch „neue Anreize für Elektroautos in Unternehmensflotten“ geben. Wie genau das aussehen wird, geht aus dem aktuellen Bericht nicht hervor. Im Raum steht schon länger eine E-Auto-Quote von 100 Prozent ab 2030, womit danach ohnehin nur noch Privatkunden die „hocheffizienten“ Verbrenner und Hybride kaufen könnten. Die Mietwagen-Branche läuft schon jetzt Sturm gegen die möglichen EU-Vorgaben.

handelsblatt.com, heise.de

Schlagwörter

4 Kommentare

zu „Nach Merz-Vorstoß: EU offen für neue Verbrenner nach 2035?“
SepulNation
02.12.2025 um 10:06
Wieso muss der Merz hier eine gesamt-europäische Entwicklung bremsen...? Was haben andere Staaten davon? Das ist sowas von egoistisch und kurzsichtig... Wäre ich aus Deutschland, würde ich mich da echt fremdschämen für so einen "Visionär"...
Antworten
Markus
02.12.2025 um 10:55
Ob dieses rumgeeier mit verschiedenen Plattformen der deutschen Autoindustrie hilft sei dahingestellt. Dann gehts ja immer um die Arbeitsplätze. Ging es damals Kohl auch als der die Glasfaserpläne von Schmidt stoppte zum Wohle der Kupferindustrie. Den Schaden hat man dann 20-30 Jahre später, konnte Kohl ja wurscht sein. So sieht es für mich aktuell auch aus. Alles schützen und beibehalten um jeden Preis auf Kosten der Zukunft dessen Zug längst abgefahren ist und sicher nicht mehr umkehrt.
Antworten
Simon 1
02.12.2025 um 11:17
Das läuft auf zwei Dinge hinaus. Erstens wird es besagte saubere Kraftstoffe nicht ausreichend geben und dann kurz vor knapp muss notgedrungen erlaubt bleiben, fossile Kraftstoffe zu verwenden. Zweitens - und das betrifft dann auch die Fahrer älterer Fahrzeuge, wird es an vielen Stellen lokale Gegenmaßnahmen geben, dass man beispielsweise mit Verbrennungsmotoren gar nicht mehr in Innenstädte fahren darf. Unterm Strich verlieren die Freunde der Verbrenner dadurch dann mehr als sie gewinnen.
Antworten
mipu
02.12.2025 um 11:36
"... wenn moderne Verbrenner zwar erlaubt bleiben und mit Milliarden-Summen entwickelt werden, aber kein Kunde sie kauft, ..." Genau das wird der Knackpunkt werden. Wobei man eh sagen muss, dass "hocheffiziente Verbrenner" bereits das Maximum aus der Physik herausholen, dort vielleicht noch ein paar klitzekleine Prozentpunkte mit einem enormen Aufwand (Stichworte variables Verdichtungsverhältnis, Aufladung, Multimode-Getriebe usw) erlangt werden können, die zu hohen Anschaffungs- und Wartungskosten führen.
Antworten

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Volkswagen werk wolfsburg logo vw produktion montage
Automobil

VW-Planungsrunde wird wohl erst 2026 abgeschlossen

vor 5 Minuten veröffentlicht
Bruehlmobil
Flotten

E-Carsharing-Angebot in Brühl wird eingestellt – Versicherung als Auslöser

vor 35 Minuten veröffentlicht
Wsmo
Video - 4:16 minPolitik

Zuckerbrot für alle: Neue Kaufprämie für E-Autos // Verbrenner über 2035 hinaus

vor 21 Stunden veröffentlicht