Kalifornien: DHL Supply Chain flottet Tesla Semi ein

DHL Supply Chain ist ein Unternehmensbereich der DHL Group, der sich im Kern mit Lager- und Transport­dienstleistungen für Industriekunden beschäftigt. Die Unit gehörte 2017 zu den frühen Bestellern des Tesla Semi. Vor ziemlich genau acht Jahren orderte sie zehn Einheiten. Nach einer Testphase soll nun endlich das erste Fahrzeug eingeflottet werden. Es stößt zu einer markenübergreifenden Flotte von rund 150 bereits bei DHL Supply Chain in den Vereinigten Staaten eingesetzten E-Lkw der US-Klasse 8.

Bei dem Tesla-Lkw für DHL handelt es sich noch um ein Vorserienfahrzeug, das nun von einem Standort in Zentral-Kalifornien aus operieren wird. Es legt DHL zufolge täglich rund 160 Kilometer zurück, muss etwa einmal pro Woche aufgeladen werden und bietet voll beladen eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern. Die Erwartungen des Transportdienstleisters an das Modell sind hoch: „Während der Tests demonstrierte der Elektro-Lkw eine herausragende Effizienz mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 1,72 kWh pro Meile bei einem Gesamtgewicht von 34 Tonnen auf einer 625 km langen Fernstrecke.“ In Kilometer umgerechnet entspricht der angegebene Verbrauch 1,07 kWh pro Kilometer.

DHL plant auf dieser Basis, die Flotte 2026 mit weiteren Semi zu erweitern, sobald Tesla die Serienproduktion aufnimmt. „Unser Pilotprojekt mit dem Tesla Semi hat unsere Erwartungen übertroffen und seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, typische DHL-Fracht effizient über lange Strecken mit nur einer Akkuladung zu transportieren“, äußert Jim Monkmeyer, Präsident Transportwesen bei DHL Supply Chain Nordamerika. „Die Integration des Tesla Semi in unsere Flotte ist ein wichtiger Schritt zur Erreichung unserer Dekarbonisierungsziele und zur Bereitstellung nachhaltigerer Lösungen für unsere Kunden. Mit seiner Reichweite von bis zu 800 Kilometern eröffnet der Semi Möglichkeiten, die bisher für schwere Elektrofahrzeuge unerreichbar waren, und wir freuen uns, gemeinsam mit Tesla diese Vision zu verwirklichen.“

Dan Priestley, Director Semi bei Tesla, kommentiert: „DHL ist ein hervorragender Partner, und wir schätzen die frühe und langjährige Unterstützung des Semi-Programms. Wir freuen uns, den Einsatz des Semi in Nordamerika zu begleiten, und die Erfahrung von DHL als zuverlässiger Logistikdienstleister wird uns helfen, das Produkt für zukünftige globale Märkte weiter zu optimieren.“ Dass der Semi kommendes Jahr wirklich in Serie gehen soll, bestätigte Tesla jüngst in seinem Geschäftsbericht für das dritte Quartal 2025. Der Launch des Trucks verzögert sich bereits seit Jahren.

