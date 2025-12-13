Neuer Schnellladepark am 24-Autohof Cloppenburg

Der 24-Autohof Cloppenburg liegt nicht an einer Autobahn, sondern nahe der Kreuzung der Bundesstraßen B213 und B68 südwestlich von Cloppenburg. Die B213 ist allerdings gut an die A1 und A29 angebunden und in der Region eine wichtige Ost-West-Verbindung zur A31 bei Lingen (Ems) oder Meppen – und ist daher gut frequentiert. „Elektromobilität, Fernverkehr und Alltagspendeln treffen hier auf ein einmaliges, technologieoffenes Energieangebot“, teilt 24-Autohof mit.

Neben der Tankstelle für fossile Kraftstoffe gibt es jetzt einen großen Ladepark, den sich gleich drei Schnelllade-Betreiber aufgeteilt haben: Neben den acht HPC-Ladepunkten von Mercedes-Benz stehen am 24-Autohof Cloppenburg jeweils sechs HPC-Ladepunkte von Ionity und Allego zur Verfügung. Bei den Ladesäulen handelt es sich bei allen Betreibern um den Hypercharger HYC400 von Alpitronic.

„Während des Ladevorgangs stehen den Besucherinnen und Besuchern sämtliche Services des 24-Autohofs zur Verfügung – von Gastronomie und Nahversorgung bis zu den hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards der 24-Autohöfe“, so der Autohof-Betreiber. Überdacht sind die Ladeplätze jedoch bei allen drei Betreibern nicht. Die Ladesäulen selbst sind bei allen Betreibern zwischen den Stellplätzen platziert, nicht vor Kopf.

Dass sich die zehn Ladesäulen mit insgesamt 20 Ladepunkten auf drei Betreiber aufteilen, kann ein Vor- und Nachteil sein. Ein Vorteil ist unter anderem, dass es einen Preiswettbewerb vor Ort gibt und Kunden je nach Ladekarte oder -Abo den günstigsten Anbieter wählen können. Auf der anderen Seite erhöht das wieder die Komplexität und schreckt womöglich ab – oder auch der Fall, dass ein Kunde mit einem „Ionity Passport Power“-Abo (11,99 €/Monat, aber nur 0,39 €/kWh) zu deutlich höheren Preisen bei einem der anderen beiden Anbieter laden muss, weil alle Ionity-Ladepunkte belegt sind – um nur ein Beispiel zu nennen. Es gibt natürlich auch drei unterschiedliche Ad-hoc-Preise: Bei Ionity werden ohne Registrierung 0,75 €/kWh fällig, bei Allego sind es in Deutschland derzeit 0,729 €/kWh, Mercedes kommuniziert die Ad-hoc-Preise an seinen eigenen Schnellladern nicht öffentlich.

Zur offiziellen Inbetriebnahme des Ladeparks dürften aber zunächst die Säulen eines anderen Anbieters eher belegt sein: Vom 15. bis 21. Dezember schenkt Mercedes-Benz allen E-Autofahrern (markenunabhängig) die Ladekosten. Die Mercedes-Benz-Ladesäulen können in diesem Zeitraum kostenfrei genutzt werden. Zusätzlich gibt es im Aktionszeitraum alle Kaffeespezialitäten im Restaurant für 2,50 Euro.

Die 24-Autohöfe bezeichnen sich selbst als „ein mittelständisch geführtes, deutschlandweit agierendes Familienunternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Betrieb von großen Autohöfen in Deutschland spezialisiert hat. Derzeit sind es 15 Standorte in ganz Deutschland, der erste Ladepark wurde 2013 am 24-Autohof Bad Rappenau an der A6 eröffnet – mit sechs Supercharger-Ladepunkten von Tesla. Inzwischen sind es an den Standorten in Summe über 350 Schnellladepunkte mehrerer Anbieter, einen Auszug finden Sie in unserem Archiv. Dazu kommen drei automatisierte Batteriewechselstationen.

Quelle: Info per E-Mail