Auslieferungen von erstem MG4 mit Halb-Festkörper-Akku gestartet

Der vor allem in Europa beliebte „alte“ MG4 Electric ist zwar erst seit 2022 auf dem Markt. Dennoch hat SAIC bereits im März 2025 eine komplett neue Generation vorgestellt – auch weil der MG4 und generell die Marke MG Motor in China bislang wenig erfolgreich waren. Der neue MG4 EV soll nun das erste „globale“ Modell der Marke sein – sprich: in China, anderen asiatischen Märkten und Europa Käufergruppen ansprechen.

Noch ist der neue MG4 EV in Europa nicht erhältlich – das ist fürs kommende Jahr geplant. Dafür hat der Verkauf in China aber bereits im Spätsommer begonnen. Und zum Verkaufsstart gab es auch gleich eine faustdicke Überraschung: Das Fahrzeug war nicht wie angekündigt in vier Varianten erhältlich, sondern in gleich fünf Versionen. Und eben jene fünfte Variante namens „Anxin Edition“ enthält einen Halb-Festkörper-Akku, der vom Startup QingTao Energy stammt, in das MG-Mutter SAIC bereits vor Jahren investiert hatte.

Solche Akkus, auch Semi-Solid-State-Batterie genannt, sind bislang noch eine seltene Besonderheit auf dem Markt und gelten als Zwischenschritt zu vollwertigen Festkörperbatterien (Solid State), die deutliche Verbesserungen bei Reichweite, Ladezeiten und Sicherheit gegenüber herkömmlichen Batterien mit flüssigen Elektrolyten versprechen.

Nur Wettbewerber Nio, der aber deutlich hochwertigere und teurere E-Autos herstellt als MG, hat bisher Semi-Solid-State-Batterien in Serie verbaut, und zwar vom Hersteller WeLion. Damit ist der MG4 der erste Kompaktwagen für den Massenmarkt, der die neuartige Batterietechnologie enthält.

Nun also hat MG mit den Auslieferungen des MG4 „Anxin Edition“ mit der Halb-Festkörper-Batterie begonnen. Das Fahrzeug kostet in China rund 100.000 Yuan (ca. 12.000 Euro), während die Varianten mit klassischen Lithium-Ionen-Batterien bei rund 70.000 Yuan (ca. 8.500 Euro) beginnen. Unklar ist bislang, ob die „Anxin Edition“ nach Europa kommen wird. Und die chinesischen Preislisten sind absolut nicht mit denen in Deutschland zu vergleichen. U.a. wegen Exportkosten und den hohen Zollgebühren liegen die Preise hierzulande massiv höher, der Startpreis für den „alten“ MG4 Electric beträgt aktuell 34.990 Euro.

Zu den technischen Daten: Die Festkörperbatterie auf Manganbasis enthält 5 Prozent weniger flüssigen Elektrolyten als herkömmliche Lithiumbatterien. Die Kapazität der Batterie liegt bei 53,95 kWh. In Verbindung mit einem Permanentmagnet-Synchronmotor mit einer maximalen Leistung von 120 kW beträgt die CLTC-Reichweite 530 km, der Stromverbrauch liegt bei 11,9 kWh pro 100 km. Mit 2C-Schnellladung lässt sich die Batterie in 21 Minuten von 30 auf 80 Prozent aufladen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 160 km/h. Dabei ist die neue Generation spürbar größer als der Vorgänger: Das Fahrzeug ist 4,40 Meter lang, 1,84 Meter breit und 1,55 Meter hoch bei einem Radstand von 2,75 Metern.

