Lieferdienst Wolt integriert 20 E-Autos in sein Deutschland-Geschäft

Wolt bezeichnet sich selbst als Plattformen für den lokalen Handel und setzt jetzt im Zuge seiner Nachhaltigkeitsstrategie erstmals auf E-Autos in Deutschland. Ab diesem Winter werden 20 Batterie-elektrische Fahrzeuge in den genannten Großstädten eingesetzt. Deutschland gehöre zu den führenden Märkten im Bereich nachhaltige urbane Mobilität, so das Unternehmen. Zwischen Juli 2024 und Juli 2025 seien bereits 66 Prozent aller Wolt-Lieferungen in Deutschland mit emissionsarmen Zweirädern – Fahrrädern, E-Bikes und E-Scootern – durchgeführt worden. In Berlin kommen dabei seit Februar auch neu eingeführte E-Lastenräder zum Einsatz. Inzwischen ist die dortige Flotte auf 20 Einheiten gewachsen.

„Nachhaltige urbane Mobilität ist zentral für unsere Mission, Städte lebenswerter zu machen“, sagt Jamie Saab, Global Head of Sustainability bei Wolt. „Dabei geht es nicht nur um Emissions- und Stauvermeidung, sondern auch darum, dass saubere, effiziente und erschwingliche Elektrofahrzeuge für die Menschen zugänglich werden, die unsere Plattform täglich am Laufen halten. Deutschland ist einer unserer erfolgreichsten Märkte für emissionsarme Lieferungen und diese Einführung bringt uns noch einen großen Schritt weiter.“

Die Erweiterung fußt auf Wolts sogenanntem „Better Cities Fund“ – einem Programm mit einem Investitionsvolumen von 2,25 Millionen Euro, das Wolt 2024 gestartet hat, um seine Kuriere beim Zugang zu E-Bikes und Elektromopeds zu unterstützen. Dies in Kombination mit „verbesserter Routenführung und betrieblicher Effizienzsteigerung“ sollen dazu beigetragen haben, „die Emissionen pro Lieferung in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt um acht Prozent zu senken, in einigen Märkten sogar um bis zu 50 Prozent“.



Wolt hat seine Wurzeln in Finnland und widmet sich vor allem lokalen Waren-Auslieferungen in Quartieren und Nachbarschaften. Mit seiner Plattform will das Unternehmen lokale Anbieter mit Bewohner verbinden, die Lebensmittel und andere Produkte bestellen möchten. Wolt wurde 2014 gegründet und ist seit 2022 Teil des US-Unternehmens DoorDash. Inzwischen ist das Unternehmen eigenen Angaben nach in gut 30 Ländern aktiv, seit 2020 auch in Deutschland.

Bekannt ist uns Wolt bereits von einem Pilotprojekt in der tschechischen Hauptstadt Prag, bei dem 20 Elektroautos mit austauschbaren Batterien zum Einsatz kommen. Das dortige Projekt hat Wolt gemeinsam mit dem rumänischen Hersteller UNY entwickelt.

press.wolt.com