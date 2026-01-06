Sony Honda Mobility zeigt Vorserienmodell des Afeela 1 sowie neuen Prototypen

Der Afeela 1 geistert schon seit drei Jahren durch die Öffentlichkeit: Bereits 2023 hatte Sony Honda Mobility (SHM) auf der Tech-Messe CES einen ersten Prototyp einer E-Limousine vorgestellt, danach weiter an dem Fahrzeug gefeilt und ihm schließlich auf der CES 2025 den Namen Afeela 1 und das Preisschild von 89.990 US-Dollar verpasst.

Nun ist das japanische Bündnis erneut einen wichtigen Schritt weitergekommen: Auf der vom 6. bis 9. Januar 2026 laufenden CES in Las Vegas zeigt SHM eine Vorserienversion des Afeela 1. Damit wollen die Partner deutlich machen, dass die Markteinführung nun kurz bevor steht. Die Auslieferung der E-Limousine soll noch in diesem Jahr zunächst in Kalifornien starten, kommendes Jahr soll dann Arizona folgen. Außerdem sollen im ersten Halbjahr 2027 auch die Auslieferungen in Japan starten.

Dass der Afeela 1 zunächst nur in zwei US-Bundesstaaten sowie in Japan erhältlich sein soll, könnte u.a. auch auf dem Fokus auf hochautomatisiertes und später auch autonomes Fahren liegen, für das es gesonderte Zulassungen benötigt. Das System dafür verwendet 40 Sensoren (18 Kameras, ein Lidar, neun Radar- und zwölf Ultraschallsensoren) und einem Computer mit 800 TOPS Rechenleistung von Qualcomm. Allerdings werden einige der Fahrassistenzfunktionen künftig kostenpflichtig sein.

Zu dem Thema gab es auch folgendes Update: SHM entwickelt nach eigenen Angaben sein Fahrerassistenzsystem Afeela Intelligent Drive kontinuierlich weiter und baut es zu einem durchgängigen KI-Modell aus, das ein Bild-Sprach-Modell (VLM) integriert. Ausgehend von Fahrerassistenzsystemen der Stufe 2+, die die Fahrt vom Startpunkt zum Ziel unterstützen, strebt das Unternehmen zukünftig Funktionen auf Stufe 4 an und will den Fahrzeuginnenraum in eine „fahrerlose“ Umgebung verwandeln, in der die Insassen Unterhaltung genießen können.

Im Herbst 2025 führte SHM im Rahmen der Vorbereitungen für die Massenproduktion Testläufe des Afeela 1 auf der Produktionslinie im Honda-Werk in East Liberty, Ohio, durch und stellt nun die produzierten Vorserienfahrzeuge auf der CES 2026 aus. Im Frühjahr will SHM dann in Torrance und Fremont, Kalifornien, Afeela-Studios eröffnen, die Showroom und Auslieferungsbetrieb vereinen und so ein „umfassendes Markenerlebnis“ bieten.

Neben den konkreten Planungen für den Afeela 1 hat Sony Honda Mobility aber auch einen neuen Prototyp vorgestellt, der sich einfach nur „Afeela Prototyp 2026“ nennt. Dabei handelt es sich um ein elektrisches SUV-Coupé, dessen Design dem Afeela 1 deutlich ähnelt. Details wie Abmessungen oder technische Daten zu dem Fahrzeug gibt es noch nicht, SHM spricht aber davon, dass der Wagen auf dem Kernkonzept des Afeela 1 aufbaut und gleichzeitig mehr räumliche Flexibilität und Barrierefreiheit mit sich bringt, um einem breiteren Nutzerkreis Freude und Mehrwert zu bieten.

Sony Honda Mobiliy plant, auf Basis dieses Prototyps ein Serienmodell zu entwickeln, das 2028 in den USA auf den Markt kommen soll.

shm-afeela.com (Pressemitteilung), shm-afeela.com (Prototyp)