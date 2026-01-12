Mercedes liefert erneut weniger E-Autos aus

Für Mercedes ist es nicht der erste Rückgang: Im Vergleich zu 2023 ist schon 2024 der Elektro-Absatz der Mercedes-Benz Group (also Pkw und Vans) um 22 Prozent gesunken, jetzt sind es also nochmals neun Prozent weniger. Damit hat die Mercedes-Benz Group 2025 weniger Elektrofahrzeuge abgesetzt als 2024 noch die Pkw-Sparte Mercedes-Benz Cars.

Zum Vergleich: 2023 hat die Pkw-Sparte noch 222.600 Elektroautos ausgeliefert, damals ein Plus von 73 Prozent. 2024 lag Mercedes-Benz Cars dann bei 185.100 BEV, 23 Prozent weniger. Mit dem erneuten Minus von jetzt neun Prozent entfallen auf die Pkw-Sparte von 168.800 neue Elektroautos, die 2025 abgesetzt wurden. Zum Vergleich: Die BMW Group mit den Marken BMW, Mini und Rolls-Royce hat über 440.000 BEV ausgeliefert, schlüsselt aber nicht mehr zwischen den Marken auf – ein direkter Vergleich der Marke BMW zu Mercedes-Benz Cars ist also nicht mehr möglich.

Zum Jahresende hat Mercedes nach eigenen Angaben aber wieder eine deutlich bessere Dynamik verzeichnet: „Im vierten Quartal stiegen die Verkäufe von Batterie-elektrischen Pkw (BEV) im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres um 3% und um 18% im Vergleich zum Vorquartal, wesentlich angetrieben durch den neuen elektrischen CLA“, teilt das Unternehmen mit. Tatsächlich bedeuten die 50.400 BEV im Q4 2025, dass Mercedes zum ersten Mal seit dem vierten Quartal 2023 über die 50.000-er Marke kommt.

Da der weltweite Absatz von Plug-in-Hybriden um neun Prozent auf 368.600 Fahrzeuge zugelegt hat, haben die PHEV die Rückgänge bei den BEV quasi ausgeglichen – bei den elektrifizierten Fahrzeugen steht Mercedes-Benz Cars weltweit bei +- null Prozent.

168.800 BEV und 368.600 PHEV bedeuten also in Summe 537.400 elektrifizierte Fahrzeuge, was Mercedes als „xEVs“ zusammenfasst. Bei 1,8 Millionen verkauften Mercedes-Pkw über alle Abtriebsarten (ebenfalls -9 %) hinweg entspricht das einem Anteil von 29,8 Prozent. Die reinen Elektroautos haben aber nur 9,4 Prozent aller Verkäufe ausgemacht, die Plug-in-Hybride hingegen 20,4 Prozent. Bei BMW sind über 18 Prozent der Auslieferungen rein elektrisch gewesen.

Sowohl bei der regionalen Verteilung als auch den drei Segmenten „Entry“ (alle Derivate der A- und B-Klasse inkl. EQA, EQB), „Core“ (alle Derivate der C- und E-Klasse inkl. EQE und EQE SUV) und „Top-End“ (AMG, Maybach, G-Klasse, S-Klasse, GLS, EQS und EQS SUV) schlüsseln die Stuttgarter in den Tabellen nicht weiter nach den Antriebsarten auf, hier sind also keine genauen Angaben zum Elektro-Absatz bekannt. In der Mitteilung äußert sich das Unternehmen nur zu einzelnen Punkten: „In Europa erzielte Mercedes-Benz Cars im Jahr 2025 den höchsten Absatz elektrifizierter Fahrzeuge (xEV) aller Zeiten, was zu einem xEV-Anteil von 40% führte. In vielen Märkten, darunter Frankreich, Dänemark, Indien und Australien, verkaufte das Unternehmen mehr Batterie-elektrische Pkw (BEV) als je zuvor.“ Wo es hingegen schlechter lief, um insgesamt auf das Minus von neun Prozent zu kommen, verrät Mercedes nicht.

Auch zu den Modellen gibt es keine exakte Übersicht, allerdings betont das Unternehmen den „starken Auftragseingang“ beim CLA, was Ende 2025 zu einem hohen Bestand an Aufträgen geführt habe. „Dieser Schwung überträgt sich nun ebenso auf das kürzlich erweiterte Produktportfolio: Der CLA Shooting Brake, der neue vollelektrische GLB und die hocheffizienten, elektrifizierten CLA-Modelle sind nun ebenfalls in Europa bestellbar“, so Mercedes. „Der neue elektrische GLC feierte seine Weltpremiere auf der IAA in München und verzeichnet eine hohe Nachfrage. Der Auftragsbestand reicht bereits bis weit in die zweite Hälfte des Jahres 2026.“

„Nach dem herausragenden Start des neuen CLA übertrifft nun auch die Nachfrage nach dem neuen vollelektrischen GLC unsere Erwartungen deutlich“, sagt auch Mercedes-Vertriebsvorstand Mathias Geisen. „Dieses starke Momentum wird durch eines der erfolgreichsten Jahre in der Geschichte von Mercedes-AMG und einen neuen Absatzbestwert der G-Klasse ergänzt. Dies unterstreicht die Begehrlichkeit unserer Produkte.“

Und Mercedes-CEO Ola Källenius ergänzt: „2025 markierte den Startschuss der größten Produkt- und Technologieoffensive bei Mercedes-Benz mit neuesten elektrischen Antriebssystemen und intelligenter Software. Der neue CLA verdeutlicht bereits heute die Qualität und Innovationskraft unserer Produkte. Und das war erst der Anfang: Im Jahr 2026 – 140 Jahre nachdem Mercedes-Benz das Automobil erfunden hat – setzen wir unsere Modelloffensive fort, um mit Teamgeist und Überzeugung, die begehrenswertesten Autos der Welt zu bauen.“

Während die Pkw-Sparte von Mercedes erst für 2026 wieder auf ein Wachstum hofft, kann Mercedes-Benz Vans schon 2025 mit einem Absatz-Wachstum von 46 Prozent bei den Elektro-Vans aufwarten. 28.500 Vans und Transporter waren im Vorjahr rein elektrisch, was bei 359.100 Auslieferungen insgesamt einem weltweiten Elektroanteil von acht Prozent entspricht. In Europa waren es mit elf Prozent sogar etwas mehr.

„Diese Entwicklung wurde hauptsächlich durch die vollständige Verfügbarkeit des Elektrotransporter-Portfolios getrieben und zeigt, dass Mercedes-Benz mit seinen eVans die Bedürfnisse der Kunden trifft“, so Mercedes. Im vergangenen Jahr hat die Van-Sparte einen ersten Ausblick auf den VLE gegeben, der als erstes Modell auf der neu entwickelten, modularen und skalierbaren Van-Architektur basiert. Die Weltpremiere in Stuttgart ist für den 10. März 2026 geplant

„In einem äußerst dynamischen und volatilen Marktumfeld haben wir das Jahr dank unseres starken Produktportfolios mit einem soliden Absatzergebnis abgeschlossen. Wir möchten unseren Kunden für ihr anhaltendes Vertrauen in unsere Marke und ihre Treue danken“, sagt Sagree Sardien, Leiterin Mercedes-Benz Vans Sales & Marketing. „Wir freuen uns auf das Jahr 2026, in dem wir eine neue Ära bei Mercedes-Benz Vans einläuten und unseren neuen elektrischen VLE präsentieren, der das Segment der privat positionierten Vans neu definieren wird.“

