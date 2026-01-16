China-Marke: FAW und VW bringen Jetta an den Start

Der vollständige Name der Marke bzw. des Unternehmens dahinter lautet FAW Volkswagen Jetta Automotive Technology Co Ltd. Mit der Gründung des neuen Unternehmens hat Jetta offiziell auch den Betrieb aufgenommen. Als eigenständige Tochter von FAW-Volkswagen soll Jetta größere Freiheiten erhalten, um schneller eigene Entscheidungen treffen zu können. Zudem darf die neue Einheit auch eine eigenständige, „marktorientierte“ Forschung und Entwicklung aufbauen.

Laut der Mitteilung des Unternehmens soll so die Entwicklung „intelligenter Elektrofahrzeuge“ vorangetrieben werden, die auf lokale Bedürfnisse zugeschnitten sind. Gleichzeitig sollen diese Fahrzeuge „die globalen technologischen Ressourcen von Volkswagen mit dem Lieferkettensystem von FAW verbinden“. „Als Branchenführer und Hauptaktionär wird die FAW Group ihre systemischen Fähigkeiten in den Bereichen technologische Forschung und Entwicklung, intelligente Fertigung, Lieferkettenmanagement und Marktexpansion umfassend einbringen“, heißt es in der Mitteilung des neuen Unternehmens. „Die Volkswagen Gruppe wird als strategischer Kernaktionär und Technologiepartner ihr globales Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk öffnen, fortschrittliche Elektrifizierungsplattformen bereitstellen und die Expansion des Auslandsgeschäfts von Jetta unterstützen.

Um welche VW-Plattformen es sich dabei handelt, wird nicht näher beschrieben. Es könnte sich dabei um die „China Main Platform“ (anfangs als Compact Main Platform bezeichnet) handeln, die der deutsche Konzern in seinem China-Entwicklungszentrum in Hefei entwickelt hat. Allerdings wird Jetta keine reine Elektromarke: Bis 2028 sind insgesamt fünf Modelle geplant, davon vier NEVs. Mindestens ein Modell wird also einen. Verbrenner an Bord haben, und selbst bei den New Energy Vehicles sind Plug-in-Hybride oder Range-Extender-Fahrzeuge möglich.

Das mittelfristige Produktions- und Verkaufsziel von FAW Volkswagen Jetta liegt bei 400.000 bis 500.000 Einheiten pro Jahr, so gibt es das Unternehmen selbst in der Mitteilung an. Zu den Modellen äußert sich Jetta noch nicht näher im Detail. Das könnte auch daran liegen, dass die Pläne etwas angepasst wurden, denn aktuell ist von nur noch fünf Modellen die Rede. Schon im März 2025 wurde eine E-Offensive bei Jetta mit elf New Energy Vehicles angekündigt – darunter sechs reine Elektromodelle, zwei PHEV-Modelle und zwei EREV-Modelle.

Dennoch gibt es aus China schon weitere Informationen zu den aktuellen Plänen. Die Lokalregierung von Chengdu, die bei der Ankündigung 2025 ebenfalls das Kooperationsabkommen rund um die Gründung der Marke Jetta unterzeichnet hatte, teilt in einer eigenen Mitteilung mit, dass das erste Jetta-Modell voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 auf den Markt kommen soll – dieser Zeitplan kann also als gesichert angesehen werden. Das lokale Medium „Lanjinger“ berichtet weiter, dass es sich um eine Limousine handeln soll, die in Chengdu hergestellt wird. Die Premiere sei demnach für das dritte Quartal vorgesehen, der Verkauf für das vierte Quartal.

Da Jetta sich durch schnelle und kurze Entscheidungswege auszeichnen soll, wäre nach der Ankündigung im August 2025 und der Gründung in diesem Januar alles andere als eine Modellpremiere in diesem Jahr eine Enttäuschung für die Ambitionen der Marke.

Bei Jetta handelt es sich in China nicht mehr um das zeitweise auch in Europa vertriebene Limousinen-Modell im Golf-Format, sondern um eine 2019 gegründete VW-Marke für China, die auf preiswerte und von den VW-Modellen optisch eigenständige Fahrzeuge ausgerichtet ist – bisher aber ohne E-Antriebe. Jetta ist Teil des Joint Ventures von Volkswagen mit FAW und wurde mit der Ankündigung im August 2025 und der jetzt vollzogenen Ausgründung auf eigene Beine gestellt.

cnevpost.com, faw-vw.com (Mitteilung auf Chinesisch)