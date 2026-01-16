Lüchow-Dannenberg bestellt sieben E-Busse bei Iveco

Dass die LSE die Bestellung von sieben Elektrobussen plant, war schon seit vergangenem Sommer bekannt. Damals erging ein Fördermittelbescheid der landeseigenen NBank: Von den Gesamtkosten von über 3,9 Millionen Euro wird der Löwenanteil von 3.528.000 Euro durch das Land Niedersachsen und die Europäische Union gestemmt. Die LSE muss 392.000 Euro selbst tragen.

Nun hat die LSE das Vergabeverfahren abgeschlossen und sieben vollelektrische Solobusse beim italienischen Hersteller Iveco bestellt. Diese sollen im Frühjahr 2027 in Betrieb genommen werden. Noch in diesem Jahr will Iveco ein Testfahrzeug zur Verfügung stellen, damit Busfahrer und auch Fahrgäste den Elektrobus erproben können.

Um welches Modell und welche Konfiguration es sich handelt, haben LSE und Landkreis nicht bekanntgegeben. Die Rede ist nur von batterieelektrischen Solobusse mit niedrigem Einstieg (Low Entry). Zu dieser Beschreibung passen der Iveco E-Way sowie der Iveco Crossway LE Elec.

„Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, sagt Landrätin Dagmar Schulz. Und Sarah Frahm von der LSE ergänzt: „Unser Fahrpersonal hat bereits Elektrobusse getestet. Wir ersetzen ältere Busse und können so auch den Fahrerinnen und Fahrern moderne Technik und Arbeitsplätze bieten.“

Die Ladung der Elektrobusse soll anfangs nur auf dem Betriebshof der LSE erfolgen. Langfristig ist im Rahmen eines Ladeinfrastrukturkonzepts aber auch der Aufbau dezentraler Lademöglichkeiten vorgesehen.

luechow-dannenberg.de, wendlandmobil.de