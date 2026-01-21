Milence eröffnet Lkw-Ladepark nahe Kaufland-Verteilzentrum

Unter den von Barsinghausen nach Hannover pendelnden Trucks in der Kaufland-Logistik sind seit 2024 auch drei E-Lkw. Das strombetriebene Trio erhält seine Energie bisher direkt am Logistikzentrum aus zwei mobilen Ladeeinheiten. Nun folgt eine stationäre Alternative: Die E-Lkw der Kaufland-Logistik erhalten priorisierten Zugang zu einem öffentlichen Milence-Ladepark in unmittelbarer Nähe zum Verteilzentrum. Dort stehen ab dem zweiten Quartal vier CCS-Ladesäulen mit bis zu 400 kW Ladeleistung bereit, wobei es laut einer begleitenden Mitteilung geplant ist, die Ladekapazität künftig noch zu erweitern, indem auch Megawatt-Ladepunkte installiert werden.

Mit der bevorstehenden Eröffnung des Ladeparks in Barsinghausen will Kaufland auch die E-Lkw-Flotte in seiner Logistik aufstocken – und zwar um sechs weitere Einheiten. „Die vier Ladestationen ermöglichen den verstärkten Einsatz von E-Lkw mit größerer Reichweite, sodass auch weiter entfernte Filialen in Norddeutschland von Barsinghausen aus beliefert werden können“, meldet das Unternehmen.

Laut Pascal Siegmund, Leiter SCM International Transport Logistics bei Kaufland, soll die eigene Logistik dank starker Allianzen nachhaltig und zukunftsorientiert aufgestellt werden. Und die Partnerschaft zwischen Kaufland und Milence bezeichnet er im Lebensmitteleinzelhandel bisher als einmalig. „Sie eröffnet uns die Möglichkeit, auch an weiteren Standorten die notwendige Ladeinfrastruktur auszubauen. Mit Milence […] können wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur CO2-Reduktion in der Logistik leisten.“

„Unsere Partnerschaft mit Kaufland zeigt, wie Frachteinkäufer die Elektrifizierung von Lkw beschleunigen können, indem sie die Nachfrage bündeln und ihren großen und kleinen Transportpartnern die ersten Schritte zur Elektrifizierung ihrer Flotte ermöglichen“, betont auch Tobias Prenzel, Business Development and Partnership Lead bei Milence. „Durch die Sicherung TCO-freundlicher Konditionen ist Kaufland ein Vorreiter in seiner Branche und trägt dazu bei, die Risiken einer frühen Umstellung zu verringern und Vertrauen in den Wandel aufzubauen.“

Tobias Prenzel sieht in der Kooperation durchaus eine Blaupause für künftige Allianzen: „Unsere Ladezentren können sowohl den Fernverkehr als auch den regionalen Güterverkehr unterstützen. Wir freuen uns darauf, dieses Projekt voranzutreiben und diesen Ansatz mit weiteren Partnern in ganz Europa zu verfolgen.“



milence.com, unternehmen.kaufland.de