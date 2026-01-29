Mit der neuen Batterie ist der MG4 Urban eines der günstigsten Elektroautos im Vereinigten Königreich, wie etwa das Portal Auto Express titelt. Der E-Kompaktwagen aus China unterbiete die Preise wichtiger Konkurrenten europäischer und koreanischer Hersteller um rund 20 Prozent. „Der chinesische Preiskampf hat auch uns erreicht“, so Auto Express.

Beim MG4 Urban handelt es sich um die zweite Generation des MG4, die in China bereits seit September 2025 verkauft wird und nun auch in Großbritannien in den Handel kommt. Nach nur drei Jahren Bauzeit hat die SAIC-Marke MG Motor den MG4 nicht nur dezent überarbeitet, sondern auf eine komplett neue Plattform gestellt. Der alte MG4 EV hatte etwa einen Heckantrieb, während das neue Modell, das in Großbritannien mit dem Namenszusatz Urban verkauft wird, ein Fronttriebler ist. Der MG4 Urban ist auch fast elf Zentimeter länger als sein Vorgänger, auch bei Breite, Höhe und Radstand hat das neue Modell etwas zugelegt.

Tatsächlich wird es auf der Insel – zumindest eine Zeitlang – beide Modelle parallel zu Kaufen geben. Der neue MG4 Urban bildet dabei die günstigen Einstiegsmodelle ab. Den MG4 Urban „Comfort Standard Range“ mit der 43-kWh-Batterie und 323 Kilometern WLTP-Reichweite gibt es ab den erwähnten 23.495 Pfund, derzeit umgerechnet etwa 27.100 Euro. Diese Variante wird von einem 110 kW starken Motor angetrieben, die maximale Ladeleistung liegt bei 150 kW – gemessen an der Batteriegröße ein ordentlicher Wert.

Für 2.000 Pfund mehr gibt es den MG4 Urban Comfort Long Range mit einem 54-kWh-Akku für 415 Kilometer Norm-Reichweite. Die 25.495 Euro entsprechen derzeit rund 29.400 Euro. Die 54-kWh-Batterie gibt es (mit der gleichen WLTP-Reichweite) zudem als Premium Long Range in einer höherwertigen Ausstattung für 27.495 Pfund. Der Antrieb leistet in beiden Fällen 118 kW.

Das „alte“ Modell MG4 EV bleibt mit der Extended-Range-Batterie und dem sportlichen XPower-Ableger mit Allradantrieb im Angebot. Um die beiden MG4-Modelle klarer voneinander abzugrenzen, erhält der „alte“ MG4 ein neues Interieur. Die Varianten mit kleiner Batterie werden hier gestrichen und durch den neuen MG4 Urban ersetzt. „Neben dem überarbeiteten MG4 EV gibt es eine aufregende Neuzugänge in der Familie. Stilvoll ausgestattet, geräumig und dynamisch wie geschaffen für die Straße – der brandneue MG4 EV Urban setzt neue Maßstäbe für moderne Elektro-Kompaktwagen ohne Kompromisse“, kündigt MG Motor auf seiner UK-Website an.

Nicht nur bei der Plattform unterscheiden sich die beiden Modelle, auch beim Batteriekonzept. Der MG4 Urban hat eine Cell-to-Body-Batterie, die direkt in die Karosserie integriert ist. Der Vorgänger hat noch ein konventionelleres Batteriepack genutzt. Insgesamt ist der MG4 Urban knapp 150 Kilogramm leichter. Zudem ist die Plattform auch für Feststoff-Batterien vorbereitet, die in China bereits ausgeliefert werden – aber zum Start noch nicht in Großbritannien angeboten werden.

„Einer der Vorteile der [chinesischen MG4-]Plattform mit Frontantrieb ist der etwas niedrigere Preis“, hat David Allison, Produkt und Planungschef von MG, schon Ende 2025 gegenüber Auto Express erklärt.“ Der Wettbewerb wird immer intensiver und aggressiver. Es wird zunehmend schwieriger, ein wettbewerbsfähiges Produkt anzubieten, da die Anforderungen an emissionsfreie Fahrzeuge immer strenger werden.“

Ob und wann der MG4 Urban auch in Deutschland angeboten wird, ist noch nicht bekannt. Auch ein Angebot wie in Großbritannien mit zwei MG4-Baureihen ist denkbar, aber eben nicht bestätigt. In Deutschland wird der „alte“ MG4 Electric mit einer 49-kWh-Batterie ab 34.990 Euro angeboten.

autoexpress.co.uk, autocar.co.uk, mg.co.uk