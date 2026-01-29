Alle Kategorien Alle Kategorien
Tesla baut in Fremont humanoide Roboter statt Model S/X

Tesla wird die Produktion des Model S und Model X zum Ende des zweiten Quartals 2026 einstellen. Der Bereich des Werks im kalifornischen Fremont, wo bisher die beiden Oberklasse-Modelle gebaut werden, soll künftig für die Herstellung von humanoiden Robotern genutzt werden.

Bild: Tesla
Von Sebastian Schaal
29.01.2026 - 09:02 Uhr

Das kündigte Elon Musk bei der Bekanntgabe der neuen Geschäftszahlen an. Das Model S war nach dem Roadster das zweite Tesla-Modell überhaupt und ist seitdem im Programm – allerdings mit mehreren technischen und optischen Aufwertungen. Die Grundkonstruktion des Model S ist seit dem Produktionsbeginn Mitte 2012 im Kern gleich geblieben. 2015 kam das SUV Model X mit den auffälligen „Falcon Wing“-Flügeltüren hinzu, das seitdem ebenfalls in mehrfach überarbeiteter Form angeboten wird.

„Es ist an der Zeit, die Model-S- und Model-X-Programme im Grunde ehrenhaft zu beenden, denn wir bewegen uns wirklich auf eine Zukunft zu, die auf Autonomie basiert“, so Musk. Den Moment bezeichnete er zwar als „traurig“, er sei Teil des Wandels des Unternehmens zu einem Spezialisten für autonomes Fahren und Robotik.

Auch andere E-Modelle verschwinden vom US-Markt

Der Zeitpunkt, zu dem nun die beiden Tesla-Baureihen eingestellt werden, fällt einerseits mit der lange angekündigten Transformation Teslas von einem Elektroauto-Hersteller zu einem KI-Tech-Konzern zusammen – schließlich wird die Produktion nicht einfach so eingestellt, sondern durch den Optimus-Roboter ersetzt. Andererseits könnten vermutlich für die Fertigung der Roboter auch neue oder andere Flächen genutzt werden, wenn es den unbedingten Willen geben würde, die beiden Oberklasse-Modelle weiter zu bauen.

Doch die Absatzzahlen sind seit Jahren wohl überschaubar – genau kann es anhand der Tesla-Veröffentlichungen nicht mehr gesagt werden, denn seitdem das Angebot um den Cybertruck ergänzt wurde, werden das Model S und Model X gemeinsam mit dem Pickup als „andere Modelle“ aufgeführt. Und von diesen „anderen Modellen“ hat Tesla 2025 nur 50.850 Exemplare verkauft – im Vergleich zu 1,6 Millionen Model 3 und Model Y. Da auch der heimische US-Markt unter Präsident Donald Trump vor einer ungewissen Zukunft steht, haben auch andere Hersteller bereits Elektromodelle für den US-Markt gestrichen. Wenn bei dem ohnehin überschaubaren Absatz der „anderen Modelle“ nun auch noch die US-Nachfrage unklar ist, könnte das Teil der Überlegungen gewesen sein, die Flächen in Fremont künftig für den Optimus-Roboter zu nutzen.

Zumal die Produktion mit den beiden Oberklasse-Modellen nicht gut ausgelastet war. Bei rund 51.000 Model S, Model X und Cybertrucks insgesamt laufen die Bänder wohl nur mit einem Drittel der möglichen Kapazität. Insgesamt kann Tesla laut dem aktuellen Geschäftsbericht 100.000 Model S/X in Fremont bauen und über 125.000 Cybertruck in Texas. Da die genaue Aufteilung innerhalb der „anderen Modelle“ nicht bekannt ist, sind keine konkreten Rückschlüsse auf die Auslastung in Fremont möglich – gut ist sie aber auf alle Fälle nicht.

Tesla geht davon aus, dass die Produktion der humanoiden Roboter deutlich weniger Platz einnimmt als die der E-Autos. Auf den Flächen, auf denen bisher die Produktionsanlagen für 100.000 E-Autos stehen, sollen künftig bis zu eine Million Optimus-Roboter hergestellt werden – so zumindest die Ankündigung.

Unter anderem dafür will Tesla die Investitionen in 2026 auf über 20 Milliarden US-Dollar verdoppeln. Der Großteil dieser Ausgaben wird aber nicht in das traditionelle Geschäft mit dem Verkauf von Elektroautos fließen, sondern eben in den Optimus-Roboter, die autonomen Cybercab-Robotaxis, den E-Lkw Semi sowie die eigene Batterie- und Lithiumproduktion. „Das wird ein Jahr mit sehr hohen Investitionsausgaben“, sagte Musk in dem Investoren-Call. „Wir tätigen große Investitionen für eine großartige Zukunft.“

3 Kommentare

zu „Tesla baut in Fremont humanoide Roboter statt Model S/X“
Christoph
29.01.2026 um 10:09
Tesla hat dann also nur noch drei PKW-Modelle im Angebot, wobei eines nur in den USA angeboten wird und ein Ladenhüter ist. Musk setzt also auf den Optimus. Dann bin ich mal gespannt, ob das ein Erfolg oder ein Rohrkrepierer wie der Cybertruck wird.
Anonym
29.01.2026 um 10:35
Dazu gesellt sich dann das Cybercab und der Semi. evtl. kommt auch ein Cybercar für Endkunden mit Lenkrad und Pedalen. Wäre auf jeden Fall ein Auto für die Masse. 2 Sitze würden mir auch reichen. Tesla wird das Endkundengeschäft am Ende nicht aufgeben. 1,6Mio neue Fahrzeuge für die eigene Robotaxi Flotte lassen sich nicht wirtschaftlich bauen-
Peter
29.01.2026 um 10:39
Der Cybertruck wird demnach nicht eingestellt? Erstaunlich, da er offenbar primär von reichen Youtubern gekauft wird, die ihn dann für ihre Videos auf alle erdenkbaren Weisen zerlegen.
