VW hätte nicht nur den E-Antrieb nachbessern sollen

Der neue VW Up sowie dessen Schwestermodelle Seat Mii und Škoda Citigo, die es alle auch rein elektrisch gibt, werden in der neuen Crashtest-Runde des Euro NCAP nur noch mit drei Sternen bewertet und verlieren damit im Vergleich zur Einstufung aus dem Jahr 2011 zwei Sterne. Euro NCAP hatte in den vergangenen Jahren die Bewertungskriterien verschärft.

Zur Begründung der Drei-Sterne-Wertung für das Kleinwagen-Trio aus dem Volkswagen-Konzern führt Euro NCAP u.a. aus, dass der Notbremsassistent AEB im Gegensatz zur letzten Bewertung nicht mehr zur Standardausstattung gehört. Auch das Elektro-SUV U5 von Aiways wird von Euro NCAP mit lediglich drei Sternen bewertet. Der ZS EV von MG Motor, ebenfalls ein E-SUV, erhält dagegen volle fünf Sterne.

insideevs.com, euroncap.com