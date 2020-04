191.838 Umweltbonus-Anträge bis Ende März

Genau 12.365 Umweltbonus-Anträge verzeichnete das BAFA im März – ein neuer Rekordwert. Im vergangenen Monat gingen insgesamt 7.898 Anträge für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge ein. Das waren 4.749 mehr als im Februar (3.149). Hinzu kamen 4.464 Anträge für PHEV und drei weitere für FCEV.

Bis zum Stichtag 31. März 2020 sind bei der Behörde somit insgesamt 191.838 Anträge auf die Kaufprämie eingegangen, davon 125.785 für Batterie-elektrische Fahrzeuge, 65.937 für Plug-in-Hybride und 116 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.

Die Zahlen sind jedoch nur schwer mit dem Februar 2020 zu vergleichen. Denn bereits Ende Januar zeichnete sich ab, dass der erhöhte Umweltbonus womöglich im Februar in Kraft treten könnte. Am 11. Februar genehmigte die EU die neue Förderrichtlinie. Schließlich wurden am 18. Februar im Bundesanzeiger die Details zum erhöhten Umweltbonus veröffentlicht. Und diese hatten auch Auswirkungen auf den deutlichen Rückgang im Vergleich zum Januar: Denn vorher konnten Anträge direkt nach Kauf, Finanzierung oder Leasing beim BAFA eingereicht werden. Jetzt ist dies erst nach der Zulassung möglich.

Umso erstaunlicher ist die sehr hohe Anzahl an Anträgen im März dieses Jahres. Die Corona-Krise hat die Automobilbranche fest im Griff. Mitte März stellten immer mehr Autobauer ihre Produktion ein, Händler schlossen, Fahrzeugauslieferungen stocken und auch die Zulassung neuer Fahrzeuge ist vereinzelt „eher schwierig“.

Zum dritten Mal hintereinander konnte Volkswagen den größten Zuwachs verzeichnen. Für den deutschen Autobauer gingen insgesamt 1.681 neue Anträge ein. Knapp dahinter befindet sich Tesla (1.506). An dritter Stelle befindet sich Renault mit 1.461 Anträgen.

Mit Blick auf die Modelle schaffte es keines der Top 3 Hersteller an die Spitze nach Anträgen im März. Denn im vergangenen Monat konnte das Tesla Model 3 ganze 1.490 Anträge für sich verbuchen. Dahinter folgt der Renault Zoe mit 1.418 Anträgen. Der VW e-Golf kam immerhin auf 822 Anträge auf die Kaufprämie.

Anträge nach Hersteller und Modell

Hersteller Modell Anzahl (Gesamt) Renault ZOE (BEV) 22.659 BMW i3 & i3s (BEV) 15.732 Mitsubishi Outlander (PHEV) 12.998 Volkswagen e-Golf (BEV) 12.847 StreetScooter Work + Work L (BEV) 11.967 Smart Fortwo (BEV) 11.964 Tesla Model 3 (BEV) 10.500 Audi A3 e-tron (PHEV) 7.228 BMW 225xe (PHEV) 6.868 Nissan Leaf (BEV) 5.805 Smart Forfour (BEV) 5.744 Mercedes-Benz E 300 de & E 300 e (PHEV) 4.591 Hyundai Ioniq Elektro (BEV) 4.405 Hyundai Kona Elektro (BEV) 4.361 Volkswagen e-up! (BEV) 4.299 Kia Niro (PHEV) 3.871 Volkswagen Passat GTE (PHEV) 3.789 BMW 530e (PHEV) 3.745 Volkswagen Golf GTE (PHEV) 2.951 Tesla Model S (BEV) 2.331 Hyundai Ioniq (PHEV) 2.263 Kia Soul EV/e-Soul (BEV) 2.213 Mini Cooper S E Countryman (PHEV) 1.970 BMW 330e (PHEV) 1.949 Nissan e-NV200 (BEV) 1.844 Mercedes-Benz E 350 e (PHEV) 1.822 Mercedes-Benz C 300 de & C 300 e (PHEV) 1.768 Mercedes-Benz C 350 e (PHEV) 1.732 Audi Q5 TFSI e (PHEV) 1.592 Renault Kangoo Z.E. (BEV) 1.528 Volvo V60 (PHEV) 1.462 Toyota Prius (PHEV) 1.344 Kia e-Niro (BEV) 1.197 Skoda Citigo e iV (BEV) 867 Kia Optima (PHEV) 845 Peugeot iOn (BEV) 740 Opel Ampera-e (BEV) 701 Skoda Superb iV (PHEV) 649 Mercedes-Benz A 250 e (PHEV) 513 Citroën C-Zero (BEV) 459 Mercedes-Benz B 250 e (BEV) 454 Volvo XC60 (PHEV) 425 e.GO Life (BEV) 418 Seat Mii electric (BEV) 406 Mercedes-Benz EQC (BEV) 402 Citroën Berlingo (BEV) 358 Mercedes-Benz eVito (BEV) 353 Peugeot Partner (BEV) 283 Opel Grandland X Hybrid4 (PHEV) 249 Kia Ceed (PHEV) 238 Mini Cooper SE (BEV) 230 Volvo XC40 (PHEV) 218 Maxus EV80 Panel van (BEV) 217 BMW X3 (PHEV) 165 Opel Corsa-e (BEV) 134 Peugeot 3008 Hybrid4 (PHEV) 117 Volvo V90 (PHEV) 113 Peugeot e-208 (BEV) 106 Hyundai Nexo (FCEV) 97 Audi A6 TFSI e (PHEV) 95 DS DS 7 Crossback E-Tense 4×4 (PHEV) 79 Audi e-tron 50 quattro (BEV) 77 Ford Kuga (PHEV) 77 Mitsubishi EV (BEV) 66 Peugeot 508 (PHEV) 51 Kia XCeed (PHEV) 48 Volvo S90 (PHEV) 44 Citroën E-Mehari (BEV) 38 Volvo S60 (PHEV) 35 Ford Focus (BEV) 26 Hyundai ix35 Fuel Cell (FCEV) 19 Piaggio Porter (BEV) 16 DS DS 3 Crossback E-Tense (BEV) 15 Audi A7 TFSI e (PHEV) 11 Renault Master Z.E. (BEV) 11 BMW X5 (PHEV) 9 Volkswagen e-Crafter (BEV) 7 BMW X1 (PHEV) 5 Ford C-Max (PHEV) 5 Audi Q7 TFSI e (PHEV) 3 MAN eTGE (BEV) 3 Audi e-tron Sportback 50 (BEV) 2

Top 10 Anträge nach Hersteller

Rang Hersteller Anzahl 1 BMW 28473 2 Renault 24.198 3 Volkswagen 23.893 4 Smart 17.708 5 Mitsubishi 13.064 6 Tesla 12.831 7 StreetScooter 11.967 8 Mercedes-Benz 11.635 9 Hyundai 11.145 10 Audi 9.008

Anträge nach Art des Antragstellers

Antragsteller Anzahl Unternehmen 109.460 Privatperson 78.845 Kommunale Betriebe 1.221 Körperschaft 964 Verein 820 Kommunaler Zweckverband 204 Unternehmen mit kommunaler Bet. 153 Stiftung 134 Eingetragener Verein, gemeinnütziger Investor 37

Anträge nach Bundesland

Bundesland BEV PHEV FCEV Gesamt Nordrhein-Westfalen 35.753 15.554 24 51.331 Bayern 23.831 11.696 22 35.549 Baden-Württemberg 19.718 11.087 16 30.821 Niedersachsen 9.697 5.824 12 15.533 Hessen 8.856 6.032 6 14.894 Rheinland-Pfalz 5.105 3.020 5 8.130 Berlin 4.517 2.100 4 6.621 Schleswig-Holstein 4.492 1.810 4 6.306 Sachsen 2.992 2.054 3 5.049 Hamburg 2.197 1.553 0 3.750 Thüringen 2.527 1.177 2 3.706 Brandenburg 2.171 1.339 4 3.514 Sachsen-Anhalt 1.368 987 10 2.365 Saarland 1.012 661 0 1.673 Mecklenburg-Vorpommern 930 631 2 1.563 Bremen 585 398 2 985 Sonstiges (Ausland) 34 14 0 48

bafa.de (PDF)