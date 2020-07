Best-of „electrive.net LIVE“ zur Batterietechnologie

Acht Referenten, viereinhalb Stunden Fachwissen und exklusive Insights: Die dritte Ausgabe von „electrive.net LIVE – Die Online-Konferenz für Elektromobilität“ drehte sich um das Herzstück jedes E-Fahrzeugs: die Batterie. Sie waren nicht dabei? Kein Problem, hier ist unser Best-of-Clip!

Das Interesse an unserer dritten Online-Konferenz, moderiert von electrive.net-Chefredakteur Peter Schwierz, mit dem Fokusthema Batterie war enorm. Rund 500 Teilnehmer verfolgten vormittags im ersten Panel, was Dr. Tim Schulze vom Bundeswirtschaftsministerium, Uwe Seidel von VDI/VDE-IT, Dr. Heiner Heimes von der RWTH Aachen und Leopold König vom Zellproduzenten Customcells zur Batteriefertigung am Standort Deutschland zu sagen hatten, ehe vier weitere Referenten sich nachmittags schwerpunktmäßig mit Batterien für elektrifizierte Nutzfahrzeuge beschäftigten. Sven Schulz, CEO von Akasol, Nico Münch, Director Business Development Sales von Webasto, und Dr. Jens Bockstette, Chef der Futavis GmbH, gewährten dabei Einblicke in ihren dynamischen Arbeitsalltag. Erleben Sie in diesem Video das Best-of der Online-Konferenz!