Traton übernimmt Navistar / Expansion nach Nordamerika

Traton-Chef Matthias Gründler bezeichnete das neue Joint Venture dieser Tage als nächsten wichtigen Schritt in der Elektrifizierungsstrategie des Unternehmens. Vor diesem Hintergrund bekräftigte Gründler auch das bereits vergangenes Jahr publik gemachte Ziel der Traton-Gruppe, bis 2025 eine Milliarde Euro in die Elektrifizierung zu investieren. Traton hat für seine Marken MAN, Scania und Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) bekanntlich einen gemeinsamen modularen elektrischen Antriebsstrang kreiert, der seit diesem Jahr in den ersten elektrischen Serien-Stadtbussen von Scania und MAN zum Einsatz kommt und je nach Marke und Anwendung individuell angepasst wird. automobilwoche.de , traton.com (beide Navistar), traton.com (Hino)

Der milliardenschwere Zukauf des US-Unternehmens ist schon seit Jahren im Gespräch. Die jetzt fixierte Übernahme fußt auf einer strategischen Allianz, die beide Konzerne bereits seit 2017 verbindet. Über eine gemeinsame Einkaufskooperation und die Zusammenarbeit bei neuen Technologien sowie die ergänzende Positionierung in unterschiedlichen Märkten in Europa, Süd- und Nordamerika soll nun ein globales Unternehmen entstehen, „das in der Lage ist, von optimierten Leistungen der Marken, mehr Innovation und branchenführenden Fähigkeiten zu profitieren“, heißt es in einer Pressemitteilung von Traton.

