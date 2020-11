Tesla unterzeichnet angeblich Liefervertrag mit LG Chem für Model Y

Tesla hat laut chinesischen Medienberichten einen Vertrag mit LG Chem zu Belieferung von Batteriezellen für das in China produzierte Model Y unterzeichnet. Konkret soll es sich um NCM-Zellen für die Varianten Long Range und Performance des Model Y handeln.

Weitere Details zu dem angeblichen Vertrag enthalten die Berichte offenbar nicht – Volumen und der Belieferungsstart sind also nicht bekannt. Anders als in der Produktion in Fremont des Model 3 und Model Y, bei der Tesla auf Rundzellen von Panasonic aus der Gigafactory 1 setzt, scheint Tesla in China beim Model Y analog zum Model 3 bei den Allrad-Modellen Zellen von LG Chem zu verbauen.

Bisherigen Planungen zufolge sollen in der Gigafactory 3 nahe Shanghai im kommenden Jahr 250.000 Model Y gebaut werden – zusätzlich zu 300.000 Model 3. Beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnik ist das Model Y zwar bereits registriert, es ist aber noch nicht bekannt, dass Tesla auch die Produktionsgenehmigung erhalten hat. Das wird für die kommenden Wochen erwartet.

Darüber hinaus wird spekuliert, dass CATL analog zum Model 3 auch beim Model Y für die Version Standard Range Plus kobaltfreie LFP-Zellen liefern könnte. Aber: Bisher ist die Produktion eines solchen Modells nicht bestätigt. Im Gegenteil: Entgegen der ursprünglichen Ankündigung hatte Tesla die Standard-Range-Variante des Model Y vor dem Verkaufsstart wieder gestrichen – zumindest in den USA.

teslarati.com