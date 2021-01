Erster Elektrobus-Auftrag für BYD aus Rumänien

BYD verbucht seinen ersten Elektrobus-Auftrag aus Rumänien. Die Stadt Buzău bestellt neun elektrische 12-Meter-Busse, die von Transbus Buzău betrieben werden. Der Großteil der Fahrzeuge wird in der Produktionsstätte von BYD in Komárom im benachbarten Ungarn hergestellt.

In Rumänien ordern aktuell viele Städte Elektrobusse. Größter Profiteur ist der polnische Hersteller Solaris, der zuletzt reihenweise Aufträge abgeräumt hat. In Baia Mare, Galați und Cluj-Napoca sind bereits knapp 100 O-Busse aus Polen unterwegs, weitere Aufträge aus Ploiești und Craiova werden aktuell noch bearbeitet. Erst vor wenigen Tagen orderten zudem die rumänischen Städte Brașov 25 und Stadt Târgu Jiu elf Oberleitungsbusse bei Solaris.

Umso wichtiger ist es für Konkurrent BYD auf dem rumänischen Markt Fuß zu fassen. Die Bestellung aus Buzău – eine Stadt mit gut 400.000 Einwohnern im Südosten des Landes – umfasst neuen Exemplare des 12-Meter-Busses von BYD. Das Modell bezeichnet der Konzern als sein meistverkauftes Busmodell in Europa. Insgesamt seien in ganz Europa inzwischen mehr als 1.500 Elektrobusse ausgeliefert oder bestellt worden, teilt BYD mit. Als Beispiele jüngster Auslieferungen nennt BYD etwa 22 E-Busse, die im vergangenen Sommer nach Gelsenkirchen und Bochum gingen, oder zehn Exemplare, die die Stadt Pécs in Ungarn im August in Empfang nahm.

bydeurope.com