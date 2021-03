Gotion plant Akku-Recycling-Anlage in Hefei

Volkswagens chinesischer Batteriepartner Gotion High-Tech hat angekündigt, insgesamt 12 Milliarden Yuan (1,55 Milliarden Euro) in den Bau von Anlagen zum Akku-Recycling und zur Herstellung von Rohstoffen für Lithiumbatterien der chinesischen Stadt Hefei zu investieren.

Das gesamte Projekt soll innerhalb von 24 Monaten nach Baubeginn abgeschlossen sein. Eine entsprechende Vereinbarung wurde Anfang der Woche mit der Lokalregierung des Bezirks Feidong in der Millionenstadt Hefei unterzeichnet. Hefei liegt knapp 450 Kilometer westlich von Shanghai im Landesinneren.

Gotion gab an, dass diese Investition darauf abziele, sowohl die Kontrolle über die Produkte und deren vorgelagerte Rohstoffe als auch die Kosten zu verbessern. Damit will das Unternehmen „seine Marktposition in der Lithiumbatterieindustrie“ festigen.

Das Unternehmen hat Anfang dieses Monats zwei hundertprozentige Tochtergesellschaften gegründet: Hefei Gotion Recycling Technology wird sich dem Recycling und der Wiederverwendung von Batterien widmen und Hefei Gotion New Material Technology mit der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Anodenmaterialien. Beide Tochtergesellschaften wurden mit einem Grundkapital von 50 Millionen Yuan (6,46 Millionen Euro) ausgestattet.

– ANZEIGE –









Im Herbst 2020 hatte Gotion High-Tech bereits eine Erweiterung der Produktionskapazitäten für seine Zellen angekündigt, Ende Januar 2021 präsentierte der Volkswagen-Partner (VW war im Juli 2020 mit 26 Prozent eingestiegen) dann eine Batteriezelle mit LFP-Chemie, die eine Energiedichte von 210 Wh/kg aufweist.

Die Stadt Hefei und die Provinz Anhui sind sehr um die Elektromobilität bemüht. Neben Gotion ist dort auch das inzwischen in Volkswagen Anhui umbenannte VW-Joint-Venture mit JAC angesiedelt. Zudem haben sowohl die Stadt als auch die Provinz das kriselnde chinesische Startup Nio mit Milliarden-Kreditlinien unterstützt – im Gegenzug soll Nio Fabriken und Forschungszentren in Hefei bauen.

gasgoo.com