Paris: Carsharing Zity flottet Dacia Spring ein

Das von Renault und Ferrovial in Madrid und Paris gemeinsam betriebene E-Carsharing Zity beginnt mit der Integration des Dacia Spring in seine Flotten. In Paris gehen in diesem Monat die ersten 150 Exemplare des Dacia-Stromers für Zity an den Start, weitere 100 sollen im September folgen.

Kurz zur Einordnung: Zity ist ein von Renault und Ferrovial gegründetes E-Carsharing, das 2017 in Madrid eingeführt wurde. Der Launch an der Seine erfolgte im Mai 2020 mit 500 Renault Zoe, die Renault größtenteils aus der dort zuvor zusammen mit ADA, einer Tochter der Rousselet-Gruppe, betriebenen Moov’in-Flotte abzog. Moov’in hatte nur rund eineinhalb Jahre Bestand. Offenbar hatte die Zusammenarbeit zwischen Renault und ADA nicht harmoniert. Renault schwenkte daraufhin auf die in Madrid bereits erprobte Kooperation mit dem spanischen Bau- und Infrastrukturkonzern Ferrovial um.

Im Gegenzug zur Integration der oben genannten 250 Dacia Spring Electric will Zity ebensoviele Renault Zoe in Paris aus der Flotte nehmen. In Madrid soll die Einführung des Dacia Spring im September 2021 beginnen. Auch hier wird der Elektro-Dacia einige der Renault Zoe ersetzen. Wie viele genau es in Madrid sein werden, verrät der E-Carsharing-Anbieter noch nicht.

Zity betreibt derzeit 1.300 Elektroautos, 800 davon in Madrid und 500 in Paris. Das Geschäftsgebiet in der französischen Hauptstadt umfasst 105 Quadratkilometer und deckt sowohl Paris als auch die nördliche Nachbarkommune Clichy ab. Nutzer aus Paris werden den neuen Spring laut Zity ab Ende Juni über die App des Diensts mieten können. Künftig soll in Carsharing-Flotten von Renault wie im Januar angekündigt auch der E-Zweisitzer EZ-1 zum Einsatz kommen.

„Unseren Nutzern den sichersten, bequemsten und flexibelsten Service zu bieten, ist das Wichtigste für Zity. Aber es ist auch eine Herausforderung für uns als Unternehmen. Deshalb können wir mit diesem Modell unser Versprechen an den Nutzer erfüllen, aber auch die Nachhaltigkeit des Unternehmens selbst erreichen“, äußert Javier Mateos, CEO von Zity. „Die Aufnahme des neuen Spring in unsere Flotte ist ein weiterer Schritt, um dieses Ziel zu erreichen und unser Geschäft auf weitere Märkte auszudehnen, in denen ein Modell wie unseres seinen Platz hat.“

Mit dem Spring hat Dacia eines der günstigsten Elektroautos auf den europäischen Markt gebracht – nach Förderung ist das Modell in Deutschland ab 10.920 Euro zu haben. Neben dem Privatkunden-Modell hat der Hersteller auch ein spezielles Business-Modell im Angebot – eine für das Carsharing optimierte Variante, die nun bei City, aber auch bei Großkunden Leclerc zum Einsatz kommt. Der französische Autovermieter und Supermarktbetreiber bestellte im Dezember 2020 insgesamt 3.000 Dacia Spring Electric sowie 1.000 Renault Zoe und war damit der Abnehmer der ersten Stunde. Das Carsharing-Modell des Dacia Spring zeichnet sich unter anderem durch sehr robuste und abwischbare Sitze aus. Aus Sicht von Zity kann der Stromer beim Carsharing zudem mit seinem kleinen Kurvenradius, seiner Reichweite von bis zu 305 Kilometern nach WLTP und die Personalisierbarkeit von Konnektivitätsservices (Apple CarPlay und Android Auto) punkten.

zity.eco