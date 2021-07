Siemens Stiftung unterstützt eMobility-Startups aus Afrika

„Die Vielzahl und die Breite der eingereichten Bewerbungen zeigt das riesige gesellschaftliche und wirtschaftliche Potenzial von innovativen technischen Lösungen rund um die Elektro-Mobilität“, äußert Rolf Huber. „Wir sind überzeugt, dass solche lokalen Ansätze einen besseren Zugang zu einer gesicherten Grundversorgung und gleichzeitig nachhaltige Arbeitsplätze schaffen – vor allem auch in ländlichen Gebieten.“

Marah Köberle, bei der Siemens Stiftung für den Bereich E-Mobility zuständig, ergänzt: „Wir unterstützen die Sozialunternehmen in ihrem Wachstum und schließen dabei Finanzierungslücken im Elektromobilitätsbereich. Zugang zu Finanzierung ist für alle Sozialunternehmen ein Thema, in Afrika ist dies oftmals noch schwieriger. Ich freue mich, die Startups in unserem E-Mobilitätsnetzwerk zu begrüßen.“ Termin-Tipp für alle an den Gewinnerprojekten Interessierten: In der virtuellen Diskussionsreihe „Spotlight On…“ der Stiftung am 23. September 2021 werden sich die Gewinner mit ihren E-Mobilitätslösungen vorstellen.

siemens-stiftung.org