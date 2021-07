Rivian plant zweites US-Werk

Rivian Automotive plant den Bau eines zweiten Montagewerks in den USA. Dabei könnte es um mehr gehen als ein reines Fahrzeugwerk. Ein Standort ist noch nicht gefunden, mehrere US-Bundesstaaten haben sich aber offenbar bei dem Unternehmen beworben.

Die Pläne für das zweite Montagewerk nach Normal, Illinois, bestätigte eine Sprecherin des Elektroauto-Herstellers gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters im Grundsatz, machte jedoch keine näheren Angaben. „Obwohl es noch am Anfang eines sich entwickelnden Prozesses ist, sondiert Rivian Standorte für eine zweite US-Produktionsstätte“, sagte Rivian-Sprecherin Amy Mast.

Die weiteren Informationen zu dem geplanten Werk gehen auf nicht näher beschriebene Insider zurück. Demnach sollen in dem neuen Werk, das unter dem Namen „Project Tera“ geplant ist und für das derzeit die Standortsuche läuft, nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Batteriezellen produziert werden. Geplant sei eine Jahreskapazität von 50 GWh, die phasenweise aufgebaut werden soll.

Gemäß den Plänen werden rund 2.000 Hektar Land benötigt. Zudem sei es das Ziel, so schnell wie möglich Netto-Null-CO2-Emissionen zu erreichen – der Standort müsste also die Versorgung mit erneuerbaren Energien ermöglichen. In den Dokumenten sei übrigens nicht von Rivian, sondern durchgängig von Tera die Rede – die Insider gaben aber an, dass mit Tera Rivian gemeint sei.

Mehrere US-Bundesstaaten haben sich für das Werk beworben, das in ein einigen Monaten offiziell angekündigt werden und dessen Bau Anfang 2022 beginnen soll. Wegen der Corona-Pandemie soll sich laut den Insidern die eigentlich für den Sommer geplante Ankündigung verschieben, auch Verzögerungen beim Baubeginn seien aus dem selben Grund möglich.

Es zeichnet sich aber ab, dass das zweite Werk ein auf Rivian zugeschnittener Neubau werden soll. Das Werk in Normal hatte Rivian 2017 gekauft, zuvor hatte dort Mitsubishi Fahrzeuge für den US-Markt gefertigt.

Wird Samsung SDI auch Tera-Batteriepartner?

Die Batterien für die beiden ersten Rivian-Modelle stammen von Samsung SDI. Ob die Koreaner auch die Akkus für die 100.000 E-Lieferwagen herstellen, die Amazon bei Rivian geordert hat, ist nicht bestätigt. Berichten zufolge setzt Rivian auf Rundzellen im Format 2170 – also jenen Formfaktor, den auch Tesla beim Model 3/Y nutzt. Unklar ist, ob Samsung auch in die angeblichen Pläne zu einer Batteriezellproduktion für Rivian eingebunden ist. Bei der Ankündigung des Batterielieferanten hatte Rivian noch betont, man habe bereits während des gesamten Entwicklungsprozesses mit Samsung kooperiert.

Rivian hatte kürzlich bestätigt, seine Elektrofahrzeuge ab Anfang 2022 auch in Europa verkaufen zu wollen. Details hierzu – etwa ob nur das E-SUV R1S oder auch der größere E-Pickup R1T in Europa angeboten werden sollen – sind noch nicht bekannt. Zuvor hatte Rivian-CEO RJ Scaringe angedeutet, auf die ersten Modelle ein kleineres E-Fahrzeug folgen zu lassen, das auf China und Europa ausgerichtet sei.

