Tesla plant 55 neue Supercharger-Standorte in Deutschland

Tesla hat die Karte mit seinen Ladestationen aktualisiert und dabei um einige neu geplante Standorte erweitert. In Deutschland sollen zu den derzeit rund 90 Supercharger-Standorten 55 weitere hinzukommen. Dafür steigt aber auch der Ladepreis an den eigenen Schnellladern.

Erst im Juni hatte Tesla in Deutschland den 1.000. Supercharger-Ladepunkt in Betrieb genommen, diese verteilen sich auf rund 90 Standorte. Von den nun neu hinzugefügten 55 Standorten sind bereits einige im Bau und sollen teilweise noch in diesem Quartal in Betrieb gehen. Bei anderen Standorten ist die Eröffnung erst im kommenden Jahr geplant. Wie viele Ladepunkte die neuen Standorte erhalten werden, geht aus der Karte nicht hervor.

Bei der Wahl der neuen Standorte scheint Tesla eher auf eine Nachverdichtung des bestehenden Netzes zu setzen: Zahlreiche neue Supercharger sind demnach in bevölkerungsreichen Regionen geplant, vor allem entlang der Achse von Süddeutschland über das Rhein-Main-Gebiet bis ins Rheinland. Einige neue Standorte sollen laut der Karte aber auch in Niedersachsen entstehen. Im Osten Deutschlands bleibt das Schnellladenetz aber wohl lückenhaft.

Bei dem Ausbau sollen sowohl Autobahn-nahe Standorte für Pendlerstrecken und die Langstreckenfahrt entstehen, aber auch innerstädtische Supercharger nach dem Vorbild des Berliner Euref-Campus. So soll etwa Hamburg zwei Standorte im Stadtgebiet erhalten (einer davon jedoch nahe der A7 gelegen). In Berlin sind drei weitere Standorte geplant, aber auch Großstädte wie Köln (im Stadtteil Deutz) oder Düsseldorf (in Derendorf) sollen mit Superchargern ausgestattet werden.

In anderen Großstädten wie Stuttgart oder München sind laut der Karte derzeit keine Innenstadt-nahen Standorte geplant. München soll einen neuen Standort nahe Feldkirchen an der A94/A99 erhalten, rund um Stuttgart sind weitere Autobahn-nahe Standorte entlang der A8 und A81 geplant.

Tesla hatte in dieser Woche die Ladepreise an seinen europäischen Supercharger-Ladepunkten erhöht. In Deutschland kostet die Kilowattstunde jetzt 40 Cent. Sollte Tesla die angekündigte Öffnung seiner Supercharger für andere Marken vollziehen, könnte eine weitere Änderung des Preismodells anstehen. Tesla-CEO Elon Musk hat bereits verkündet, über ein dynamisches Preismodell nachzudenken.

tesla.com (Karte), teslamag.de (Standorte), teslamag.de (Preise)