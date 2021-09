Total und CTG planen Ladenetz in Chinas Provinz Hubei

Total wird künftig auch in China ein Ladenetz aufbauen. Über ein 50:50-Joint-Venture mit dem staatlichen Energieversorger China Three Gorges Corporation (CTG) sollen bis 2025 mehr als 11.000 öffentliche Ladepunkte mit 60 bis 120 kW in der Provinz Hubei installiert werden.

Genau genommen wird das Joint Venture zwischen Total und CTG über deren Tochtergesellschaften CTG Capital und CTG Electric Energy eingefädelt. Während der französische Energiekonzern seine „weltweite Erfahrung im Bereich der Elektromobilität“ einbringt, will CTG einer begleitenden Mitteilung zufolge seine Kompetenz zur Erzeugung und Lieferung grüner Energie beisteuern.

Die beiden Unternehmen beabsichtigen, sowohl co-gebrandete Lade-Hubs mit im Durchschnitt 20 bis 50 Ladepunkten als auch öffentlich zugängliche Einzelstationen aufzubauen. Der Leistungsbereich soll wie eingangs genannt zwischen 60 und 120 kW liegen. Daneben planen die Partner auch den Aufbau eines B2B-Geschäfts zur Errichtung von Ladeanlagen auf Privatgeländen. Der Strom für die 11.000 anvisierten Ladepunkte bis 2025 soll dabei „größtenteils aus erneuerbaren Quellen stammen“, teilt Total mit.

„Wir teilen gemeinsame und wichtige Visionen mit China Three Gorges: das Ziel der Kohlenstoffneutralität, die unbestreitbare Bereitschaft, erneuerbare Energien zu fördern und den Enthusiasmus, die Elektromobilität zu entwickeln“, äußert Alexis Vovk, President Marketing & Services bei Total. „Die Provinz Hubei ist ein natürlicher Ort, um diese Zusammenarbeit zu starten, da unsere beiden Unternehmen dort ansässig sind (…).“ Die Partnerschaft mit CTG öffne neue Türen für eine langfristige und erweiterte Zusammenarbeit im Bereich der Elektroenergie in China.

Total ist nach eigenen Angaben seit 1995 in Wuhan und in der Provinz Hubei vertreten, insbesondere durch sein Tankstellennetz, sein Schmiermittelgeschäft und seine Tochtergesellschaft Hutchinson. Für den französischen Energiekonzern handelt es sich bei der jetzt publik gemachten Partnerschaft mit CTG um die zweite Ladeinfrastruktur-Offensive in Asien, nachdem das Unternehmen kürzlich bereits das E-Auto-Ladenetz in Singapur von der Bolloré Group übernommen hatte.

Jin Heping, Chief Information Officer der CTG Group, betont unterdessen, dass CTG durch die Zusammenarbeit mit Total ihr vorgelagertes Fachwissen im Bereich der sauberen Stromerzeugung und Stromversorgung auf das nachgelagerte Einzelhandels- und Mobilitätsdienstleistungsgeschäft ausdehnen und gleichzeitig ein Modell für technologische Innovation im Bereich des Ladens schaffen wolle. „Wir freuen uns darauf, voneinander zu lernen und eine langfristige Beziehung mit TotalEnergies in anderen Energiesektoren in China und weltweit aufzubauen.“

Die CTG Corporation ist Betreiberin des Drei-Schluchten-Staudamms in China und bezeichnet sich selbst als weltweit größter Wasserkraftproduzent. In den vergangenen fünf Jahren hat das Unternehmen nach eigenen Angaben in China und in Übersee – insbesondere in Europa – Kapazitäten zur Erzeugung von Wasser-, Wind- und Solarenergie von mehr als 30 GW aufgebaut.

Totals Engagement im E-Mobilitätsbereich hatte sich bis dato vor allem auf Europa konzentriert. Erst im Juni erhielt Total auch eine neue Konzession der Stadt Amsterdam für den Ausbau des öffentlichen Ladenetzes. Im Rahmen des dortigen Vertrags wird Total das Netz um 1.100 neue Ladestationen bzw. 2.200 neue Ladepunkte erweitern. Die Installation soll bis Herbst 2022 abgeschlossen werden. Eine weitere Konzession der Metropolregion Amsterdam (MRA-Electric) hatte Total bereits Anfang 2020 erhalten. In dem MRA-Electric-Gebiet, das die drei Provinzen Noord-Holland, Flevoland und Utrecht umfasst, hat der Konzern den Zuschlag für bis zu 20.000 neue Ladepunkte erhalten.

Darüber hinaus ist Total im Betrieb von Ladeinfrastruktur in großen europäischen Hauptstädten wie Paris und London tätig. Bis 2025 will das Unternehmen mehr als 150.000 Ladepunkte für E-Autos betreiben. In Deutschland fokussiert sich Total auf Schnellladepunkte an Tankstellen und das B2B-Geschäft mit Ladepunkten auf Unternehmensparkplätzen.

totalenergies.com