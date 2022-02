Juice Technology gründet UK-Tochter

Der Schweizer Ladeinfrastruktur-Anbieter Juice Technology expandiert in den angelsächsischen Raum und hat hierfür die Tochtergesellschaft Juice UK and Ireland Ltd mit Sitz in London gegründet. Zum Start wird ein vierköpfiges Verkaufsteam eingesetzt.

Juice Technology will mit der UK- und Irland-Tochter den Vertrieb seiner Ladelösungen auf beiden Seiten der Irischen See vorantreiben. Es soll das gesamte AC- und DC-Portfolio angeboten werden. Der Fokus wird aber wohl auf den AC-Lösungen des Unternehmens liegen.

„Um den Menschen den schnellen Umstieg zu erleichtern, sind nicht nur stationäre Ladestationen wie der Juice Charger me gefragt, sondern ebenfalls portable Wallboxen wie der Juice Booster 2“, hebt Gründer und CEO Christoph Erni zwei der Produkte hervor. Besonders der Juice Booster 2 als mobile Wallbox wird in der Mitteilung hervorgehoben: „Portable Wallboxen schliessen Lücken im Ladenetz, indem sie das Laden genau dort ermöglichen, wo das Auto ohnehin für eine bestimmte Zeit geparkt ist. Durch ihre Verbreitung kann der Umstieg auf Elektromobilität schnell, flexibel und kostengünstig erfolgen“, heißt es in der Presse-Aussendung.

Neben dem Juice Booster 2 sollen auch die stationäre Wallbox Juice Charger me und das Typ-2-Ladekabel Juice Flow angeboten werden. Zudem soll der Vertrieb den Juice Phaser umfassen, der für einphasig ladende Fahrzeuge gedacht ist: Damit können bei 16A Netzbelastung Fahrzeuge mit bis zu 25A und 5,8 kW geladen werden, ohne eine Schieflast zu erzeugen.

Juice Technology bezeichnet den Markteinstieg als „konsequente Weiterführung der Expansionsstrategie“. Erst Ende Januar 2022 hatte das Unternehmen verkündet, über eine neue Vertriebstochter mit Sitz in Schweden den skandinavischen Raum besser bedienen zu wollen. Zur Größe des Vertriebsteams hatte Juice damals aber keine Angaben gemacht.

Auch in 2021 wurden einige Vertriebsgesellschaften gegründet: Im April 2021 wurde eine Tochtergesellschaft im chinesischen Hangzhou gegründet, einen Monat später die US-Tochter Juice Americas Inc. mit Sitz in Delaware. Ende August wurde dann noch eine neue Niederlassung im französischen Villepinte gegründet.

