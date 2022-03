Allego installiert Ladestationen an FitX-Standorten

Der niederländische Ladeinfrastrukturbetreiber Allego kooperiert mit der deutschen Fitnessstudiokette FitX, um an ausgewählten Standorten von FitX Ladestationen für Elektroautos zu installieren. Für die Städte Essen, Bielefeld und Oberhausen wurden bereits Verträge unterzeichnet, weitere sollen in Kürze folgen.

Allego will die ersten Standorte mit mindestens einer 150-kW-Ladestation sowie AC-Ladelösungen ausstatten. Die Umsetzung soll noch im diesem Jahr beginnen, teilt das Unternehmen mit, weitere Standorte seien bis Ende 2023 im Gespräch. Zudem liefen bereits Verhandlungen über größere Ladeparks mit bis zu zwölf Ladepunkten und je einer Leistung von bis zu 300 kW. Die Bezahlung wird der Ladeinfrastrukturbetreiber über alle gängigen Ladekarten und Apps möglich machen, auch sollen Kunden Ad-hoc-Ladungen per Kreditkarte durchführen können.

„Wir freuen uns sehr, unsere Ladelösungen an den ersten ausgewählten Standorten der FitX Deutschland GmbH aufzustellen und unser Schnellladenetz in Kooperation mit einer der führenden Fitnessketten in Deutschland auszubauen“, sagt Ulf Schulte, Geschäftsführer der Allego GmbH. „Das Aufladen des E-Fahrzeugs während des Sports ist die einfache und bequeme Art, das Aufladen in den Alltag zu integrieren. Die FitX-Standorte sind dafür perfekt geeignet.“

Markus Vancraeyenest, Geschäftsführer der FitX Deutschland GmbH, sieht in der Kooperation die Möglichkeit, seinen Kunden einen Mehrwert für seine Kunden. Er äußert sich erfreut über die Zusammenarbeit und betont den Nachhaltigkeitseffekt: „Die Wiederherstellung der gegebenen Infrastruktur mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, das uns alle jetzt und in Zukunft betrifft. Und wir freuen uns, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können.“

Zum 1. Januar 2022 hat Allego wie berichtet für seine Ladestationen in Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden neue Preise eingeführt. Neu ist auch eine Unterscheidung zwischen langsameren DC-Ladern und HPC.

Das AC-Laden kostet bei Allego nun in Deutschland 43 Cent pro Kilowattstunde (bisher 41 Cent). Das DC-Laden, für das bisher hierzulande mit 50 bis 350 kW einheitlich 59 Cent pro kWh fällig wurden, wird nun nach Ladeleistung unterschieden: bis 50 kW kostet die Kilowattstunde bei Allego in Deutschland nun 65 Cent, bei DC-Ladern mit mehr als 50 kW Leistung sind es jetzt 69 Cent. Die vorangegangene Preisänderung datiert auf den Juni 2019.

allego.eu