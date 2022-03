Hermes flottet E-Transporter in Dresden ein

Der Logistiker Hermes Germany setzt in Dresden bei der Paketzustellung künftig 21 E-Transporter ein, ein weiterer Ausbau ist bereits geplant. Damit sollen pro Jahr knapp eine Million Sendungen emissionsfrei zugestellt werden.

Ausgangspunkt für die nachhaltige Zustellung ist ein zentral gelegenes Verteilzentrum mit der notwendigen Ladeinfrastruktur. Von dort aus werden die 21 E-Transporter im Dienst von Hermes in der Dresdner Innenstadt ab sofort mehr als 3.000 Sendungen täglich zustellen.

Zu den Fahrzeugen macht Hermes Germany in der Mitteilung keine Angaben, auf einem veröffentlichtes Pressefoto ist jedoch ein Mercedes eVito Kastenwagen vor der Dresdner Frauenkirche zu sehen. In der Summe sollen die Transporter mehr als 1.200 Kilometer pro Tag zurücklegen, was im Schnitt 57 Kilometer je Fahrzeug entspricht.

„Die E-Transporter sind nur eine Seite der Medaille“, sagt Sebastian Schulze-Kirchner, Area Manager bei Hermes Germany. „Auch die passende Ladeinfrastruktur muss am Standort stimmen, um solch ein Vorhaben überhaupt möglich zu machen.“ Derzeit wird die Ladeinfrastruktur am Dresdner Standort weiter ausgebaut, um ab Juli 2022 fünf weitere E-Transporter einzusetzen. Dann soll das E-Zustellgebiet um weitere Bereiche rund um die Innenstadt erweitert werden.

Zudem ist der Einsatz von Lastenrädern ab Sommer geplant – zuvor gab es in Dresden einen Test des Citkar Loadster. „Gemeinsam mit der Stadt Dresden und weiteren Marktteilnehmern werden wir einen Mikrohub-Standort in der Dresdner Neustadt realisieren“, sagt Schulze-Kirchner. „Von dort aus werden dann Lastenräder in der Innenstadt emissionsfrei zustellen. Die Cargo-Bikes bilden eine perfekte Ergänzung in unserem Mobilitätskonzept in Dresden.“

Für Hermes sind es nicht die ersten E-Transporter. In anderen Städten – etwa Berlin, Hamburg oder Reutlingen – setzt Hermes aber auch vorrangig auf Mercedes eVito Kastenwagen und eSprinter.

hermesworld.com