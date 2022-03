Erweitertes Probefahrten-Angebot für den Polestar 2

Angesichts großer Nachfrage nach Probefahrten hat Polestar angekündigt, sein Netz um Testdrive Hubs an sechs Standorten in Deutschland zu erweitern. So sollen Interessierte den Polestar 2 ab Mitte März an neuen Standorten in Baden-Baden, Bremen, Freiburg, Lüneburg, Rostock und Traunstein testen können.

Die Testdrive Hubs ergänzen die Polestar Spaces, wo Kunden vor Ort über die Fahrzeuge von Polestar und auch allgemein zum Thema Elektromobilität beraten werden. Jeweils mindestens zwei Fahrzeuge sollen dort ab Mitte März zur Verfügung stehen: eine Single-Motor-Variante sowie der leistungsstarke Polestar 2 Long Range Dual Motor.

Die bereits bestehenden Hubs in Fürth, Karlsruhe, Kempten und Saarbrücken will Polestar weiter fortführen, teilt das Unternehmen mit. Mitte April sollen noch Hubs in Müllheim in Südbaden und im bayrischen Kolbermoor hinzukommen. Ein weiterer öffnet zudem „vor den Toren Berlins“.

Die Polestar Spaces befinden sich bislang in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart, sowie eins in Leipzig. Auch den Polestar Powerstop in Irschenberg zählt Polestar hinzu. Wie bei diesen arbeitet Polestar auch bei den Testdrive Hubs mit Partnern aus dem Volvo-Netzwerk zusammen.

Für Markenerlebnis, Testfahrten und Fahrzeugauslieferung schaffte Polestar die Formate Polestar Spaces, Polestar Destinations, Handover Centers, die Testdrive Hubs sowie Polestar Service Points. Letzte bietet Polestar eigenen Angaben zufolge an 200 Standorten im gesamten Bundesgebiet und an Hunderten von Standorten in ganz Europa an.

polestar.com