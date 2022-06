Tesla Ã¶ffnet erste Supercharger in Deutschland fÃ¼r Fremdmarken

Tesla hat nun auch ausgewählte Supercharger-Stationen in Deutschland für Elektroautos anderer Marken geöffnet, ebenso wie in Dänemark, Finnland, Luxemburg und der Schweiz. Damit erfolgt die Öffnung vor dem Sommerferien in vielen europäischen Ländern.

Zuvor waren wie berichtet bereits Supercharger in den Niederlanden, Norwegen, Frankreich, Österreich, Belgien, Spanien, Schweden und Großbritannien für Fremdmarken zugänglich gemacht worden.

Hinweise auf eine baldige Öffnung einiger Standorte in Deutschland hatte es bereits zuvor gegeben. Der neue Supercharger-Standort in Limburg an der Lahn auf dem Parkplatz eines Autobahn-nahen Schnellrestaurants War Anfang Juni sowie im Laufe des Donnerstags zwischenzeitlich in der Tesla-App als Supercharger für Nicht-Tesla-Fahrzeuge erschienen – das Laden war aber noch nicht möglich.

Am Donnerstagabend wurde die Funktion für Limburg und weitere 13 Standorte in Deutschland aktiviert. Diese befinden sich vorrangig im Süden und Westen der Republik – in Ostdeutschland wurde nur ein Standort für Fremdmarken freigegeben.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Der Preis für Nicht-Teslas liegt wie auch in anderen Ländern über dem Tarif für Teslas. Da für Teslas in Deutschland je nach Standort zwischen 56 und 58 Cent pro Kilowattstunde verlangt wird, zahlen die Nutzer mit markenfremden Elektroautos 0,70 €/kWh. Mit einem Abo (12,99 € Monatsgebühr) können auch die Nutzer mit anderen Elektroautos die Kilowattstundenpreise auf das Niveau für Tesla-Fahrer senken – also zwischen 56 und 58 Cent je kWh.

Das Procedere entspricht jenem der bereits geöffneten Standorte: Die Nutzer benötigen die Tesla-App, um ihr markenfremdes Fahrzeug an den Superchargern zu laden. Über die App können die Nutzer den jeweiligen Stall freischalten, die Abrechnung erfolgt über die im nötigen Tesla-Konto hinterlegte Kreditkarte.

twitter.com, tesla.com, teslamag.de