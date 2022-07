Onto bestellt 600 E-Autos bei Peugeot

Der britische Elektroauto-Abonnementdienst Onto erweitert seine Flotte in diesem Monat um 600 weitere Stromer. Die Neuzugänge kommen alle von Peugeot und umfassen je 300 e-208 und e-2008.

Beide Modelle setzen auf den bekannten E-Antrieb der Stellantis-Modelle: Die Vorderräder werden von einem 100 kW starken E-Motor angetrieben, der von Vitesco zugeliefert wird. Als Stromspeicher ist eine 50 kWh große Batterie (brutto) verbaut, von der etwa 45 kWh nutzbar sind. Beim e-208 ergibt das 225 Meilen Reichweite nach WLTP (362 Kilometer), beim e-2008 214 Meilen (344 Kilometer).

Sowohl der E-Kleinwagen als auch das E-SUV-Modell sind den Onto-Kunden bereits bekannt: Im November 2020 hatte der Abo-Anbieter die ersten e-208 bei Peugeot bestellt, der e-2008 wurde erstmals im Mai 2021 geordert. Auch die Schwestermodelle auf der Plattform eCMP, konkret der DS 3 Crossback E-Tense, Citroën ë-C4 und auch die Vauxhall/Opel-Modelle Corsa-e und Mokka-e sind inzwischen Teil der Onto-Flotte.

Zuletzt hatte der Abo-Anbieter auch 600 Fiat 500e bestellt. Weitere Fahrzeuge in der rein elektrischen Flotte sind etwa der Audi e-tron oder Hyundai Kona Electric. Zudem sind 700 Fisker Ocean bestellt, die Produktion dieses Fahrzeugs läuft aber erst im November an.

„Es ist fantastisch zu hören, dass ihre Kunden den Peugeot e-208 und e-2008 bisher so positiv aufgenommen haben – wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Onto fortzusetzen und ihren Kunden dabei zu helfen, die neueste Palette an Elektrofahrzeugen von Peugeot zu erleben“, sagt Julie David, Geschäftsführerin von Peugeot UK.

„Der Peugeot e-208 und der e-2008 sind bei unseren Kunden äußerst beliebt und seit ihrer Aufnahme in die Flotte ständig ausgebucht“, sagt Rob Jolly, CEO und Mitbegründer von Onto. „Diese neuen Autos werden sicherstellen, dass wir mit der wachsenden Nachfrage Schritt halten können, da unser Kundenstamm wächst und immer mehr Menschen auf Elektro umsteigen.“

